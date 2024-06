Omkom etter drukningsulykke i Asker

En eldre mann er død etter en drukningsulykke i Asker fredag kveld, skriver VG.

– Dette er en tragisk ulykke, en veldig trist sak, sier leder ved krimvakten Kjersti Myhre til avisen.

Pårørende er varslet. Mannen ble funnet av dykkere like før klokken 18. Politiet fikk melding like før klokken 17 at mannen var savnet. Krimlederen ønsker ikke å si mer om omstendighetene rundt ulykken, skriver avisen.