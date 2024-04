Økt beredskap under id - men feiringa går som normalt i Oslo

– Vi er mer obs og det vil være mer synlige vektere i området. Det vil også være mer sikkerhetsscanning.

Det sier Zahoor Ahmad Chaudy, nasjonal leder for Ahmadiyya muslimsk trossamfunn i Norge.

Bakgrunnen for den økte beredskapen er truslene som kom mot tre ulike moskeer i Oslo før helgen.

Truslene er under kontroll, forklarer stabssjef i Oslo politidistrikt Harald Nilssen.

– Per nå er det en trygg og god id-feiring vi kan gå inn i.

Dette er id al-fitr Ekspander/minimer faktaboks Id al-fitr er en viktig muslimsk høytid som markerer slutten på fastemåneden Ramadan. Id innebærer vanligvis gaver til barn, pynt og tradisjonsrik mat som deles med familie og venner.

Vanligvis starter dagen med at mange besøker sine respektive moskeer for å lese bønn.

Å inkludere eller hjelpe folk som har mindre enn seg selv er også et viktig aspekt i denne høytiden.

Lar ikke truslene stoppe feiring

Og Chaudy forsikrer at de vil markere høytiden som de alltid gjør.

– Folk kommer og så blir det en id-bønn. Det blir delt ut søtsaker og så drar folk tilbake til familiene sine.

– Det er ikke første gang en slik situsjon har oppstått, sier han.

Og det var en glad og forventningsfull stemning som prega Grønland i Oslo morgentimene onsdag.

– Mange kommer ut og tør å feire id i offentligheten. Og vi ser fram til å kose oss, sier Ajmal Ahmed.

Ajmal Ahmed gleder seg til å kose seg med familie og god mat. Men truslene har skapt en utrygghet. Foto: Hallgeir Braastad / NRK

Selv om han ikke tar truslene som har kommet veldig seriøst, vekker det følelser.

Da er det fint å bli møtt av naboer som ville vise støtte utenfor moskeen Islamic Cultural Centre Norway.

– Det er veldig hyggelig. Vi kjenner på en følelse av trygghet, sier Ahmed.

Naboer slår ring rundt moske

Jo Egil Tobiassen er en av initativtakerne bak aksjonen.

– Vi vil vise solidaritet med våre venner og naboer som skal feire id, så håper vi at vi kan bidra til at de gjør det på en så trygg måte som mulig, sier han.

Han reagerer sterkt på truslene som er kommet, og at det kan gjøre noen redde for å be.

– Det er noe vi ikke finner oss i.

Oslos ordfører Anne Lindboe er blant dem som har møtt opp for å støtte Oslos muslimske borgere. I midten er initiativtaker Jo Egil Tobiassen. Foto: Hallgeir Braastad / NRK

Oslos ordfører Anne Lindboe var også møtt opp onsdag morgen.

– Oslo skal være en trygg og inkluderende by, der alle føler seg velkommen. Dessverre har det vært trusler, og da slår vi ring rundt og passer på hverandre, sier hun.

Og naboene ble møtt av smil og glede fra menneskene som skulle inn til bønn. Tross et alvorlig bakteppe, var det varme ordføreren følte på utenfor moskeen.

– Det å se at mennesker i Oslo feirer høytidene sine, de koser seg, smiler og står sammen. Det er ordentlig rørende, mener hun.

Det syns også Tale Maria Krohn Engvik, bedre kjent som «Helsesistah».

Tale Maria Krohn Engvik mener det er viktig at naboene møter opp og viser støtte. Foto: Hallgeir Braastad / NRK

– Det oppleves godt å stå her. Ved å gi kjærlighet, får vi enda mer kjærlighet tilbake, sier Engvik.

– Vi vil vise at vi bryr oss. Mange muslimer syns det har vært vanskelig lenge, og har følt seg utrygge, sier hun.