Fire biler brant på Torshov i Oslo natt til onsdag.

– Vi har informasjon som tilsier at det er påtent, sa innsatsleder Kristoffer Bang til NRK på brannstedet tirsdag kveld.

Onsdag morgen er ingen pågrepet for brannen.

Brannene skjedde under en uke etter at en mann ble pågrepet for seks bilbranner i Oslo.

Til NRK opplyser politiet at han ikke er løslatt. Det er dermed ikke mistanke om at samme person har tent på denne gangen.

Politiet tror brannene natt til onsdag var påtent. Brannvesenet fikk slukket raskt, slik at brannen ikke spredte seg. Du trenger javascript for å se video. Politiet tror brannene natt til onsdag var påtent. Brannvesenet fikk slukket raskt, slik at brannen ikke spredte seg.

Person på elsparkesykkel

Det er to grunner til at politiet tror bilene er påtent:

At så mange biler brant på én gang, og observasjoner fra vitner.

– Vi har opplysninger som tilsier at det er en person på en sparkesykkel som er sett på vei bort fra området rett i etterkant av brannene, sier Bang.

Innsatsleder Kristoffer Bang sier en person ble sett på vei bort fra brannstedet. Foto: Terje Haugnes / NRK

– Har dere noen tanke om hvor denne personen kan ha blitt av?

– Nei, det har vi ikke. Vi søker etter informasjon om vedkommende, sa Bang tirsdag kveld.

Han sier personen kjørte i retning Vogts gate på Torshov. Vedkommende hadde på seg en mørk hettegenser ifølge observasjonene.

Slukket raskt

Bilbrannene ble slukket raskt.

– Brannvesenet fikk raskt kontroll på brannene så de ikke spredde seg til bygninger eller andre biler, sier Bang.

En av bilene som brant. Foto: Terje Haugnes / NRK

Det skyldes at de kom raskt til stedet, ifølge innsatsleder Eirik Håheim Pedersen i Oslo brann- og redningsetat.

Brannene hadde ikke rukket å sette seg ordentlig i bilene ennå.

– Vi ser at det har begynt å brenne omtrent på samme plass i alle bilene, sier han.

Pedersen takker tipserne som ringte inn:

– Det er helt åpenbart observante mennesker som har sett det som har foregått og ringt nødetatene. Så det setter vi pris på.