Norway Cup får kjeft – sovende barn kan ha blitt utsatt for brannfare

– Det er helt uakseptabelt at overnattende tukler med sensorene.

Klar tale fra Oslobygg.

De eier de 45 skolene som Norway Cup har fått låne til fotballturneringen.

Men Norway Cup har ikke vært helt fornøyde med tilbudet de har fått.

På tre av skolene er lysene koblet til brannsystemene. Disse lysene kan ikke slås av om natten.

Derfor må over 1000 unge fotballspillere sove med lyset på.

Hvis noen kobler ut lysene vil det gå utover sikkerheten til barna som sover der.

SOVER PÅ SKOLEN: Gymsalen Martin Hauge sover i ligger under bakken. Hvis nødlysene slås av blir det bekmørkt her og Oslybygg frykter ungdommene ikke vil komme seg ut i tilfelle brann. Hauge sover derfor med sovemaske. Foto: Nadir Alam / NRK

Har tuklet med lysene – og brannsikkerheten

Problemer med lysene er ikke nytt. Også i fjor måtte flere fotballspillere sove på skoler hvor lysene ikke kunne skrus av.

Nå kommer det frem at overnattende tidligere år har koblet ut og dekket til sensorene for å få nattemørke.

– Man skal ikke frakoble noen ting, sier avdelingsleder i Oslobygg, Trond Ottersen.

Ottersen forteller at sikkerheten til de som overnatter på skolen blir dårligere hvis sensorene dekkes til eller kobles ut.

OSLOBYGG: Trond Ottersen i Oslobygg sier det er viktig at lysene og brannsikkerheten ikke tukles med. Foto: Oslobygg

Han er spesielt bekymret siden skolene denne uken er stappfulle av sovende barn som aldri har vært i disse byggene før.

De yngste er ti år gamle.

UNDER BAKKEN: Hvis det begynner å brenne og ledelysene ikke fungerer, er det svært uheldig å ha mange barn og ungdom stuet inn i et rom under bakken fylt med madrasser og bagasje, sier Oslobygg. Foto: Nadir Alam / NRK

Barn og unge fra 30 ulike nasjoner er samlet på de ulike skolene.

– Mange snakker kanskje ikke norsk og kan ikke lese branninstruksene på veggene. Hvert fall ikke hvis det er bekmørkt.

Ottesen understreker at skolene ikke er ment for overnatting. Når Norway Cup likevel har fått lov til å bruke byggene til overnatting, er de nødt til å følge reglene.

REKORDMANGE BARN: I år er det 30.000 barn og ungdom fra hele verden som deltar på Norway Cup. 13.000 av disse sover på skoler Norway Cup får låne av Oslobygg. Foto: Frode Fjerdingstad / NRK

– Har selv valgt de skolene de klager på

Kommunen har gått gjennom alle skolene de eier, og har foreslått skolene som er best egnet for bruk for overnatting under Norway Cup.

– Vi har gitt dem en liste over 79 godt egnede skoler, og de har selv valgt skolene de klager på.

Ottersen er derfor overrasket over at Norway Cup etter å ha valgt skolene selv, kritiserer nettopp de skolene de har valgt.

– Det er snodig at de da er misfornøyde.

Norway Cup svarer at de ikke hadde noe annet valg enn disse 45 skolene fordi de andre skolene er for små, så barna ikke får sove sammen.

FYRSTIKKALLEEN SKOLE: Denne skolen er én av de tre skolene med lys koblet til brannsikringen. Norway lånte den i fjor, og valgte å bruke den også i år. Foto: Hallgeir Braastad / NRK

Norway Cup tar avstand

Styreleder i Norway Cup, Øystein Sundelin forstår at de som sover med lyset på blir frustrerte.

– Søvn er veldig viktig når du skal spille en fotballturnering, sier styreleder i Norway Cup, Øystein Sundelin.

TAR GREP: Styreleder i Norway Cup, Øystein Sundelin, sier han forstår frustrasjonen, men at de nå ber deltakerne deres om å ikke tukle med lysene selv om det påvirker nattesøvnen deres. Foto: Hallgeri Aunan

Men styrelederen forstår også Oslobygg sitt poeng om at brannsikkerheten til barna blir dårligere hvis lysene på skolene tukles med.

Han ber folk om å ikke dekke til sensorene eller koble fra lysene:

– Norway Cup har selvfølgelig ikke gitt informasjon til de overnattende om at dette kan eller skal gjøres. Det er viktig for oss at ingenting vi gjør går utover brannsikkerheten.

Derfor kan ikke lysene slås av: På de tre skolene er det selvlysende ledeledninger som er laget av et spesielt stoff.

Når man lyser på det en stund, vil stoffet bli selvlysende i en periode etterpå.

Derfor må lysene skrus på hver andre time, også gjennom natten, for å «lade stoffet».

Oslobygg forteller at hvis det begynner å brenne og strømmen går så vil dette stoffet fortsatt lyse.

På den måten vil de kunne lede barna ut av den brennende skolen.

Men hvis lysene kobles ut eller dekkes til, vil disse ledeledningene ikke fungere og bygget vil bli helt mørklagt.