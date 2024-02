Bisettelsen finner sted i Ingeborgrud kirke klokken 13 i ettermiddag.

Det er plass til 330 personer i kirken, og det forventes at det blir fullt.

– Jeg tror fort det kan være sånn at det ikke blir plass til alle, når det er tre personer som hver for seg har sine arbeidskolleger, sine venner og sin omgangskrets, sier ordfører i Nes, Tove Nyhus, til TV 2.

Familien har bedt om ro rundt begravelsen.

Avisa Raumnes får opplyst at mor Katrine og datter Emily begraves sammen.

Søstrene Victoria (24) og Katrine (30) ble funnet sammen med Katrines 11 måneder gamle datter Emily Foto: Privat

Ble funnet sammen

Det er litt over to uker siden søstrene Victoria (24) og Katrine (30) ble funnet døde sammen med Katrines elleve måneder gamle baby.

Politiet fant dem i en enebolig i Skogbygda på Nes.

FAMILIEHJEM: I denne eneboligen i Skogbygda på Nes ble de funnet drept. Foto: Nadir Mohammad Alam / NRK

Der fant de også en 65 år gammel mann som er faren til søstrene og bestefar til babyen.

Det var ifølge politiet han som ringte og varslet dem om at han hadde drept sine to barn og sitt barnebarn. Ifølge politiet skal han deretter ha skutt og drept seg selv.

Politiet opplyser at selv om mannen er død, er han siktet for drapene på sine to døtre og sitt barnebarn.