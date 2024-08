Motorshow-ulykken i Oslo – tiltalt far og sønn er forsvunnet

Saken oppsummert: Rettssaken mot en far og hans sønn, som tiltalt etter motorshow-ulykken på Bjerke i Oslo, har startet uten at de to er til stede.

Myndighetene har ikke klart å få tak i de tiltalte, og det er ukjent hvor de befinner seg.

Fem personer ble skadet i ulykken, som skjedde i april i 2022.

Faren er tiltalt for manglende sikkerhetstiltak under showet, mens sønnen er tiltalt for uaktsom kjøring og brudd på vegtrafikkloven.

Selv om de tiltalte ikke møter opp i retten, vil saken bli kjørt og de kan bli dømt uten å ha vært til stede.

Hvis de blir dømt til fengselsstraff, er det kriminalomsorgen som må forsøke å finne de to. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Rettssaken er allerede utsatt flere ganger fordi myndighetene ikke har klart å få tak i faren og hans sønn.

Mandag startet rettssaken likevel – uten de to på tiltalebenken.

– De har ikke møtt i retten. De er lovlig stevnet og har så langt valgt å ikke komme.

Det sier politiadvokat i Oslo politidistrikt, Tone Bysting, som representerer politiet i saken mot de to tyskerne.

Verken Bysting eller forsvarerne vet hvor de to befinner seg.

– Prøver din klient bevisst å unngå denne rettssaken her?

– Det har jeg ingen formening om, svarer farens forsvarer Truls Haldorsen.

På denne tribunen satt publikum da ulykken skjedde. Foto: HÅKON MOSVOLD LARSEN

Fem ble skadet

Det var på Bjerke i Oslo en aprildag i 2022 at rundt 800 personer samlet seg for å se såkalte monster-trucks kjøre rundt og gjøre tricks på en parkeringsplass.

Bak showet stod tyske Daniel Klaas, og hans da 21 år gamle sønn Dean Klaas.

Så går det galt – bilen som sønnen kjører rygger plutselig i full fart til siden og braker inn i tribunen.

– Begge de to voksne som ble alvorlig skadd, sliter fortsatt med både fysiske og psykiske plager etter denne ulykken, forteller Bysting.

Totalt ble fem personer skadet i ulykken. En kvinne fikk beina sine knust.

– H adde redusert bremsekraft.

Statens vegvesen har undersøkt bilen som kjørte inn i tribunen under motorshowet.

– Kort fortalt så kom det frem at bilen hadde redusert bremsekraft.

Det forteller politiadvokat Bysting og legger til at det fremstår som at bilen var modifisert for å kjøre i show.

I tillegg til Statens vegvesen har også de som ble skadet i ulykken forklart seg i retten.

– Det er de fornærmede, altså de voksne som ble hardest skadet.

Alle vitner har nå forklart seg. Ettersom far og sønn ikke har møtt opp har retten ikke hørt forklaring fra de to tiltalte.

Men begge har blitt avhørt av norsk politi tidligere.

– Min klient har i politiavhør sagt at det er andre som står for sikkerheten, og ikke ham, forteller farens forsvarer Truls Haldorsen.

Faren har tidligere erkjent straffeskyld.

Mandag startet rettssaken mot faren og sønnen som er tiltalt etter ulykken. Foto: Fouad Acharki / NRK

Barnebarnet satt 20 meter unna

James Raymond Salvador var på showet sammen med sitt syv år gamle barnebarn. De satt omtrent 20 meter fra der bilen kjørte inn i tribunen.

– Den kunne like gjerne ha skrenset inn mot oss, sier han.

Salvador sier at han trodde arrangementet skulle foregå på travbanen og ikke på parkeringsplassen.

Han ble bekymret da han så hvor lite området mellom bilene og publikum var sikret.

– Det var ikke noen nevneverdig beskyttelse mellom bilene og der publikum satt. Det var et lite, tynt plastbånd og noen kjegler.

James Raymond Salvador forteller at det ikke var noe nevneverdig beskyttelse mellom bilene som kjørte og publikum. Foto: Rushda Syed / NRK

– Pliktige til å møte opp

Faren er tiltalt for manglende sikkerhetstiltak under showet, mens sønnen er tiltalt for uaktsom kjøring og brudd på vegtrafikkloven paragraf 3.

Bysting forklarer at selv om man er lovlig stevnet får man ikke straff for å ikke møte opp.

– De er pliktige til å møte opp, men når de ikke er i landet og vi ikke får tak i dem så er det åpning i straffeprosessloven for å kjøre saken uten de tiltalte.

Konsekvensen er at de mister retten til å avgi forklaring direkte for retten, og at de kan bli dømt uten å ha vært til stede.

Motorshowet fikk en brå vending da en bil kjørte inn i folkemengden som så på. Foto: JEAN EIRIK BJØRNSKAU

Hvis de blir dømt til fengselsstraff er det kriminalomsorgen som må forsøke å finne de to.

– Da må man ta en ny runde på hvordan man eventuelt kan få tak i dem. Vi har gode samarbeidsavtaler med andre europeiske land, forklarer Bysting.

Ettersom de to er forsvunnet vet ikke politiet hvordan faren og sønnen stiller seg til tiltalen.

Mandag forklarte de fleste vitnene seg, og tirsdag vil flere vitner avgi forklaring. I tillegg blir beviser gjennomgått.