Nå skal 1,8 millioner ut å fly – her er de beste tipsene

Nå starter sommerutfarten og fredag skal nærmere 100.000 reisende innom Oslo lufthavn.

– Det kommer til å være travelt og mange mennesker i terminalen, sier kommunikasjonssjef i Avinor, Monica Iren Fasting.

Foreløpig flyter det fint på Oslo lufthavn, sier Fasting, og legger til at morgenrushet gikk bra uten forsinkelser eller innstillinger. Nå er hun spent på ettermiddagsrushet.

– Rushet starter rundt klokken 13.00, og i ettermiddag er det veldig mange som skal ut og reise. Vi ønsker at alle planlegger ekstra god tid på flyplassen.

Høysesong for reise

De to neste ukene vil bli de travleste i året.

Da skal hele 1,8 millioner reisende gjennom de fire største flyplassene i Norge.

– Vi forbereder oss mange måneder i forkant på sommerutfarten og bemanner opp, sier kommunikasjonssjef på Oslo lufthavn, Monica Iren Fasting.

Nadir Alam / NRK Håndballvenner på tur Frida Haughoel (f. v) og Maja Muri reiser med venner fra sitt tidligere håndballag til Gdansk i Polen på blåtur. – Planene er å ligge litt på stranda og dra litt på byen. Vi har lagt fra oss håndballen hjemme, sier Maja. Er dere forberedt på venting? -Nei, burde vi være det? Vi har jo lagt inn god tid, sier Frida. - Vi flyr med Wizz, så vi er spente på hvor lang tid det tar, sier Maja.

Nadir Alam / NRK Klare for interrail Guttegjengen på fem kommer fra Oslo. I sommer skal de på interrail rundt om i Europa. Men først går flyet til Berlin der vinger byttes ut med togskinner i 14 dager. Nadir Alam / NRK Fotball, cruise og bading Elliot Khan-Østrem sier at guttene skal innom fem land og seks destinasjoner på to knappe uker. - Jeg gleder meg mye til å se gamlebyen i Praha og å bade i Split. Fotball-EM i Berlin blir også et høydepunkt for gjengen. Men øverst på listen er en opplevelse i Budapest. - Prosecco-cruise på elven, sier Khan-Østrem.

To travle uker

– Nå er sommertrafikken virkelig i gang og noe som er et høydepunkt i luftfarten. Dette er litt julaften for oss, men krever et enormt teamarbeid, sier lufthavndirektør Thorgeir Landevaag.

GLEDER SEG: Lufthavnsdirektør Thorgeir Landevaag gleder seg til travle tider på flyplassen. Foto: Nadir Alam / NRK

Direktøren understreker at de har forberedt seg godt og har mye folk på jobb.

På dagene med flest avganger er det rundt 96 000 innom flyplassen. Disse dagene bør man beregne god tid.

Så mange reisende er det på de største flyplassene: Ekspander/minimer faktaboks Torsdag og fredag denne uka skal 270.000 passasjerer reise til og fra Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger lufthavn. Det blir de to mest hektiske dagene for flyplassene: Oslo lufthavn får 190.000 reisende.

Bergen lufthavn får 42.500 reisende.

Trondheim lufthavn får 30.800 reisende.

Stavanger Lufthavn får 26.200 reisende.

Og sist men ikke minst, Tromsø lufthavn med 15.000 reisende. Kilde: Avinor

– Det beste tipset er å beregne ekstra tid og slappe av i skuldrene. Forbered dere ved å sjekke inn på app eller PC. Det er mer uvante reisende, så forbered deg på sikkerhetskontrollen, sier Landevaag.

Også Avinors kommunikasjonssjef Fasting understreker viktigheten av å slappe av.

– Hvis du senker skuldrene får både du og de andre reisende på flyplassen en mye bedre start på ferien.

Så kan det være lurt å ta en ekstra titt på huskelista.

Før du er på flyplassen: Husk pass

Last ned appen til flyselskapet og sjekk inn digitalt på forhånd.

Forhåndsbestill transport og parkering så du vet at du kommer deg til flyplassen.

Sjekk når flyselskapet vil at du skal møte opp.

Ha kontroll på reisedokumenter og sjekk at ikke avreisetidspunktet endres.

Sjekk hva du har inkludert i billetten din så du ikke kommer med for mange eller for tung kolli. Da må man betale. Når du er på flyplassen: Putt medisiner, nøkler og viktige dokumenter i håndbagasjen, så slipper du å miste det om innsjekka bagasje blir borte.

Skal du reise ut av Schengen må du gjennom grensekontroll. Ikke vent med den, gå gjennom i god tid. Man kan handle og spise på andre siden av den også.

Legg powerbank i håndbagasjen. Hvis den ligger i innsjekket bagasje blir den tatt ut på grunn av litiumsbatteriet. For barnefamiliene: Velg familiesluse når du skal gjennom sikkerhetskontrollen. Da får du litt mer tid og ro.

Det er gratis utlån av barnevogner når du er forbi sikkerhetskontrollen på Oslo lufthavn, så du trenger ikke reisetrille.

På flyplassen har de et nytt bagasjesystem som skal spare reisende noen minutter. Det tas i bruk på noen flyginger allerede, og skal utvides til flere avganger gjennom sommeren og høsten.

– Vi er ikke helt ferdige, men vi skal begynne å bruke det gradvis. Vi ønsker å gjøre det på en sikker og trygg måte.

Så tidlig vil flyselskapene at du skal være på flyplassen: Ekspander/minimer faktaboks Generelt tips fra Avinor: Sjekk inn minst en time før avgang for innenlandsreiser. Sjekk inn minst halvannen time før avgang for utenlansreiser. SAS: Norge, Sverige, Danmark og Finland : Anbefaler at man sjekker inn minst en time før avgang innenlands. For flyvninger i Skandinavia og Finland anbefales innsjekk to timer før avgang.

: Anbefaler at man sjekker inn minst en time før avgang innenlands. For flyvninger i Skandinavia og Finland anbefales innsjekk to timer før avgang. Internasjonale flyvninger: Anbefaler innsjekk to timer før avgang i europa. For flyvninger til og fra Asia og Nord-Amerika er anbefalt innsjekk tre timer før avgang. Norwegian: Norge, Sverige, Danmark og Finland: Innsjekking åpner to timer før avgang. Stenger 30 minutter før avgang. 45 minutter før på Arlanda.

Innsjekking åpner to timer før avgang. Stenger 30 minutter før avgang. 45 minutter før på Arlanda. Internasjonale flyvninger: Innsjekking åpner tre timer før avgang. Stenger en time før avgang.



Det kan være lurt å være litt ekstra tidlig ute hvis du skal reise denne uken. Foto: Ane Norum Kvistad

Kø og is

Skal du kjøre ut på fjellet, til hytta eller båten, er du nok en av mange.

– Da gjelder det å smøre seg med tålmodighet, sier trafikkoperatør i Statens vegvesen, Thale Eikeset.

Det gjelder spesielt hvis du skal kjøre E18 sørover fra Oslo mot Sørlandet, eller E6 mot Østfold. Der kan det bli nokså trafikkert.

– Og havner du i kø, hold plassen i køen.

På E18 mot Sørlandet kan det bli mye trafikk, det gjelder også E6 mot Halden. Foto: Theodor Aasland Valen / NRK

En klam, fullpakket bil, voksne og barn, 20 grader og kø?

Da er svaret pauser og is.

– Ta med mat og drikke, og hold fokus på kjøringa når det kjøres.

Og ikke minst: Sikre alle løse gjenstander.

God sommer og kjør forsiktig! ☀️