Nå er Ring 1 stengt: – Ganske håpløst

Som følge av bygging av nytt regjeringskvartal skal hovedveien gjennom Oslo sentrum være stengt i tre år.

Det er ventet store trafikale problemer, men enn så lenge flyter trafikken fint.

Statens vegvesen har jobbet for å minimere skadevirkningene og belastningen av stengingen.

Ring 1 i Oslo vil være stengt i tre år på grunn av byggingen av et nytt regjeringskvartal. Foto: Zhilwan Manbari / NRK

– Tre år er lenge

Flere ferdes i byen mandag formiddag.

Bjørn Anders Gislerud er en av dem som tidlig kjenner på konsekvensene av stengningen.

Han mener dette kan bli problematisk når man skal kjøre bil ut av byen.

– Jeg må kjøre stor omvei og det skaper masse kø. Det blir vanskelig når man skal besøke familie som ikke bor i byen.

– For min del er det ganske håpløst at det er stengt så lenge.

Siri Gussihs Nerland er enig i at tre år med stengning er veldig lenge.

– Vanligvis tar jeg 37-bussen. Jeg tenker det blir spennende å se hvordan det går.

Hun håper likevel at mennesker er tilpasningsdyktige og tror at alle vil kunne klare å tilpasse seg de nye veiene etter hvert.

– Jeg tenker mest på de som kjører bil, men håper at de også kan tilpasse seg.

Siri Gussihs Nerland pleier vanligvis å ta 37-bussen som nå ikke går lenger. Foto: Hallgeir Braastad / NRK

– Det er komplisert uansett

Thor Arvid Dyrerud kaller seg selv morgensyklist og han forteller at han ikke tror det vil påvirke syklingen hans gjennom sentrum.

– Det går egentlig greit tror jeg, jeg er mer bekymret for trafikken gjennom sentrum.

Han lurer på folk skjønner om de må gjøre noe annet enn å bare kjøre bil.

– Nå er det komplisert uansett hvilken retning du kommer fra, fordi det bygges jo overalt.

Thor Arvid Dyrerud sykler gjennom sentrum, og merker ikke så stor forskjell etter Ring 1 er stengt. Foto: Hallgeir Braastad / NRK

Statens vegvesen: La bilen stå

Mandag morgen ble Hammersborgtunnelen og Vaterlandstunnelen stengt. Her begynner arbeidet som skal pågå i tre år.

– Dette er et prosjekt med bygg på begge sider. Det er krevende arbeid som skal gjøres.

Tunnelen skal senkes åtte meter ned i bakken på grunn av terrorsikring av nytt regjeringsbygg, sier Elin Hermanstad Havik, prosjektleder for Ring 1 i Statens vegvesen.

BESKJED TIL BILISTER: Elin Hermanstad Havik, prosjektleder for Ring 1 i Statens vegvesen ber bilister tenke seg om før de kjører inn til Oslo sentrum. Foto: Hallgeir Braastad / NRK

Hun har en klar melding til bilister som vurderer å kjøre i Oslo sentrum.

– Statens vegvesen anbefaler at de som ikke må kjøre bil inn til Oslo sentrum velger kollektivt, sykler eller går.

De som må kjøre i Oslo sentrum, må belage seg på omkjøring via E18 og Operatunnelen.

STENGT: Hammersborgtunnelen er stengt fra og med mandag morgen. Foto: Zhilwan Manbari / NRK

Fin flyt på hovedveiene

Rundt 9.30 mandag flyter trafikken fint på hovedveinettet rundt Oslo.

– Øyeblikksbildet nå er at trafikken går som smurt både fra E6, E18 og Ring 3, sier trafikkoperatør i Statens vegvesen Jeanette Andresen.

FERIETRAFIKK: Mandag er det moderat trafikk på E18 ved Hjortnes inn til Oslo. Foto: Webkamera / Statens vegvesen

Hun tror ferie avhjelper situasjonen, og at stengingen har vært varslet i lengre tid.

Statens vegvesen har ikke oversikt over de kommunale gatene.

Dette er status for det som skjer på hovedveiene:

– Dette kommer til å bli tøft

Byrådsleder, Eirik Lae Solberg (H), tror kaos er uunngåelig.

– Dette kommer til å bli tøft og utfordrende for oss som bor i Oslo og ferdes i Oslo.

Han forteller at det kommer til å bli en krevende trafikksituasjon og at det er viktig at folk stiller forberedt.

Vegvesenet frykter fortsatt kaos, men venter med å strupe biltrafikken ytterligere til august.

Byrådslederen ber alle tenke gjennom om de kan velge å gå, sykle eller reise kollektivt. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

