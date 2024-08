Motorshow-ulykken i Oslo: Far og sønn er dømt

Det tyske familieforetaket Aranis Klaas stod bak motorshowet.

Faren, Daniel Klaas, var arrangør. Sønnen, Dean Klaas, kjørte bilen.

I Oslo tingrett er faren nå dømt for manglende sikkerhetstiltak.

Sønnen er dømt for uaktsom kjøring og brudd på vegtrafikkloven.

Fem ble skadet

I april 2022 var Oslo-kvinnen Milla (40) sammen med den sju år gamle sønnen sin på parkeringsplassen ved Bjerke travbane i Oslo for å se et monstertruck-show.

Under showet rygget to personbiler i stor fart. Da de svingte, rygget den ene av dem rett inn i tribunen.

Til alt hell gikk ingen liv tapt.

Men fem personer ble skadet.

En av dem var Milla. Hun fikk knusningsskader i begge bena og en av dem som ble hardest skadet.

Sønnen var heldig. Han fikk bare et blåmerke på låret etter at benken han satt på knakk.

Her traff bilen tribunen. Kvinnen som ble skadet, ønsker å være anonym. Hun kaller seg «Milla» Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Etter ulykken ble arrangøren av motorshowet og sjåføren tiltalt.

Sporløst forsvunnet

Da rettssaken startet i Oslo tingrett i august, var de to tiltalte ikke til stede. De var forsvunnet.

Flere ganger tidligere er saken blitt utsatt fordi myndighetene ikke har klart å få tak i dem.

Men denne gangen ble rettssaken likevel gjennomført.

Og Milla var til stede.

– Jeg var skuffet over at de ikke kom, men glad for at saken endelig kom i gang. Få det overstått.

Men hun opplevde det veldig tøft. Ikke minst det å se videoer og bilder om igjen av det som skjedde.

– Det var som å rive av et plaster.

– Litt overrasket

Nå er faren dømt til fengsel i 60 dager og sønnen dømt til fengsel i 45 dager.

Det er strengere enn det aktor bad om.

Advokat Terje Korneliussen er forsvarer for sønnen. Han er litt overrasket over dommen.

– Han har ikke gjort noe annet enn å kjøre denne bilen. Han har stolt på sin far, med sikkerhetsopplegget og alt det som er rundt arrangementet.

– Han mener jo at han har gjort det han kunne, ved å bremse bilen, som dessverre gikk inn i folkemengden. Så jeg er litt overrasket, ja.

Korneliussen har ikke snakket med sin klient. Han vet derfor ikke hvordan han forholder seg til dommen.

– Det får bli neste skål om dette er gjenstand for anke eller ikke.

NRK har også snakket med forsvareren til faren.

Han ønsker ikke å kommentere dommen før han har snakket med sin klient.

Må betale erstatning

Far og sønn er også dømt til å betale oppreisningserstatning.

Milla og en annen av de skadde får 130.000 kroner.

De siste tre får 100.000 kroner hver.

Faren er også dømt til å betale drøyt 900.000 kroner i skadeerstatning til Trafikksikkerhetsforeningen.

De to blir nå etterlyst internasjonalt for forkynning av dommen, opplyser politiet.

– Psykisk belastning

Drøyt to år er gått siden ulykken på Bjerke i Oslo. Milla har lagt bort krykkene, men hun har fortsatt smerter. Og nerveskade i det ene benet.

– Det er en psykisk belastning.

Den 40 år gamle sykepleieren er omplassert til en kontorjobb. Hun jobber redusert. 50 prosent.

Milla er ikke så opptatt av at arrangøren og sjåføren er dømt. Hun er mest opptatt av at de innser at de har gjort feil.

– Vi fornærmede har ikke hørt noen form for anger eller unnskyldning.

Hun skulle gjerne ha møtt dem.

– Jeg skulle bare ønske at jeg kunne kjent et håndtrykk fra dem og sett dem i øynene.

Hva ville du sagt til dem?

– Jeg ville ikke sagt noe. Bare sett hvordan de reagerte og om de kanskje ville sagt noe til meg, avslutter Milla.