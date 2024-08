• En svensk 19-åring og en norsk mann i 30-årene er siktet for et mordbrannforsøk i Aurskog.

• Politiet mener at brannen var et bestillingsoppdrag fra et kriminelt nettverk.

• Det er ingen klar forbindelse mellom de to siktede mennene, og politiet etterforsker fortsatt nordmannens rolle i hendelsen.

• Politiet er sikre på at flere personer var involvert i mordbrannforsøket.

• En mann i 40-årene som bor i huset som ble forsøkt påtent, har tidligere mottatt trusler om ildspåsettelse og vold.

• Denne mannen hadde en voldsalarm på seg da mordbrannforsøket fant sted.



Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.