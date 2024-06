MDG vil foreslå at Oslo blir vennskapsby med Gaza by.

Da Rødt foreslo det samme i Oslo bystyre for to år siden, stemte MDG imot. Det gjorde også de andre partiene.

Siden det har situasjonen endret seg dramatisk, påpeker gruppeleder i MDG, Sirin Stav.

– Vi er vitne til en desperat humanitær situasjon på Gazastripen som mangler sidestykke i historien. 36.000 drept, minst. Mange flere såret og under ruinene.

– Derfor mener vi at Oslo både må bidra med humanitær hjelp og etablere et tettere samarbeid med en palestinsk by. Det vil være et symbol på solidaritet med palestinere både i Palestina og Oslo, sier Stav.

Folk-til-folk-samarbeid

Hamas ble valgt til å styre Gaza i 2006. Siden det har det ikke vært frie valg på Gazastripen.

Sirin Stav sier at vennskap med Gaza by ikke betyr vennskap med Hamas.

– Formålet her er et folk-til-folk-samarbeid, samarbeid med ungdom og sivilsamfunnet, som skoler og kulturinstitusjoner.

– Tromsø har vært vennskapsby med Gaza by i over 20 år og får det godt til, sier hun.

Etter terrorangrepet til Hamas 7. oktober tok Tromsø en ny vurdering av vennskapsavtalen, men valgte å fortsette.

Også Hamar har vennskapsby i Gaza, nærmere bestemt Khan Younis.

Flere norske byer har vennskapsbyer på Vestbredden. Stavanger er venn med Nablus, Trondheim med Ramallah og Bergen med Hebron.

Hva er egentlig en vennskapsby? Ekspander/minimer faktaboks Vennskapsby er mer enn at to byer har en god tone, men hva det innebærer er ikke krystallklart. Målet er ofte å fremme menneskelig kontakt og knytte kulturelle bånd mellom ulike land.

Vennskapsby-tanken ble satt i system like etter krigen av Foreningen Norden. Årene 1945–1950 var glansperioden for opprettelsen av slikt samarbeid, og mange norske byer fikk sin vennskapsby. Hovedideen var at innbyggerne i Norden skulle bli bedre kjent med hverandres land, samfunnsliv, kultur og skolevesen.

I dag har mange norske kommuner slike vennskapsbyer rundt om i verden. Det innebærer ofte en del juridiske, sosiale og bindende avtaler.

Oppfølging av vennskapsbyer krever både administrative og økonomiske ressurser for å leve opp til forpliktelser i avtalene. Kilder: Hamar, Kongsberg og Bodø kommune.

Utenrikspolitikk

Oslo har derimot sluttet å ha vennskapsbyer.

Det har lenge vært bred enighet om at hovedstaden ikke skal drive utenrikspolitikk.

Sist debatten kom opp var i november i fjor. Rødt foreslo å lyssette Oslo rådhus med de palestinske fargene, men det endte med enkel flagging.

Sirin Stav viser til at byrådet foreslår å sette av 15 millioner kroner til Ukraina i revidert Oslo-budsjett.

MDG vil gi minst det samme i humanitær hjelp til Gaza. Det er i den forbindelse partiet også vil gjøre Oslo og Gaza by til vennskapsbyer.

– Det er helt rimelig at vi også strekker ut en hånd til Gaza i den situasjonen befolkningen står i, sier hun.

– Men det er jo noe annet å gi en bevilgning og å gjøre en by til vennskapsby?

– Man kan gjerne kalle det utenrikspolitikk å drive humanitær hjelp rettet mot andre land. Å vise solidaritet med et folk som bombes i hjel, bør ikke være kontroversielt for noe parti, sier Sirin Stav.

– Oslo skal stille opp

Byrådsleder Eirik Lae Solberg (H) sier at han stor sympati med alle dem som er rammet av den brutale krigføringen i Gaza.

– Når krigen forhåpentligvis snart er slutt, er det viktig at vi støtter opp om gjenoppbyggingen og det humanitære arbeidet, sier han.

NASJONAL INNSATS: Eirik Lae Solberg vil hjelpe Gaza når regjeringen ber om det. Foto: Hallgeir Braastad / NRK

Han har gitt utenriksminister Espen Barth Eide beskjed om at Oslo er klare til å stille opp med kommunens ressurser og kompetanse.

– Men det er viktig at det er del av en nasjonal innsats.

– Er det ikke nå befolkningen i Gaza trenger humanitær hjelp og ikke bare når krigen er slutt?

– Utfordringen i Gaza er at det er vanskelig å komme til med humanitær innsats. Regjeringen har et hovedansvar for å ta initiativ til og koordinere Norges innsats.

– Situasjonen er heldigvis en annen i Ukraina, hvor det er områder langt unna fronten som er relativt skjermet for krigshandlingene, sier han.

Oslo kommune støtter et barnesykehus i det ukrainske byen Lviv.

– Papirbestemmelse

Byrådslederen fastholder at Oslo ikke lenger bør ha vennskapsbyer.

– Det ble en papirbestemmelse uten at det ble så mye ut av det. Vi er mer opptatt av å ha prosjekter der vi samarbeider med byer for å få konkrete resultater, sier Eirik Lae Solberg.