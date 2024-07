Maskerte menn latet som om de var 14 år gammel jente

To maskerte menn lokket torsdag kveld en mann til et sted i Storgata i Oslo ved å utgi seg for å være en ung jente på sosiale medier.

– De to maskerte mennene forklarer at de hadde utgitt seg på nettet for å være en yngre jente, og skulle møte denne mannen. Da de møtte ham begynte de å filme og plage ham med noe fysisk vold, sier operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Rune Hekkelstrand.

Hendelsen skjedde midt på åpen gate i Storgata.

Det ble ikke brukt noen form for våpen, og mannen er så vidt lettere skadet, opplyser politiet.

– Hendelsene r filmet på video, og mobilene til de to maskerte mennene har vi tatt i beslag for å sikre bevis.

De oppretter straffesak i forbindelse med kroppskrenkelse.

– Vi oppretter også straffesak på grooming hvor mannen som ble plaget av de maskerte er å anse som mistenkt. Vi mistenker at han møtte opp med intensjon om å møte en yngre jente, sier politiet.

Denne mannen avhøres nå av politiet.

De to maskerte mennene er i slutten av tenårene og hører til i Oslo, mens den andre mannen er i 30-årene og hører til i Akershus.

Politiet vil nå undersøke om de to maskerte mennene har tilknytning til noe nettverk, eller om noen av de tre er kjenninger for politiet fra før av.