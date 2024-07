Politiet ble varslet om hendelsen like etter klokken ett mandag ettermiddag. De fikk raskt kontroll på en mann.

– Det er en tidligere kjenning av politiet. Motiv foreløpig uklart, sier innsatsleder på stedet Anders Rønning.

Ifølge politiet skal mannen ha sagt til en annen mann, i nærheten av Slottet, at han hadde en bombe.

Etter dette kastet han to molotovcocktails mot en dør på baksiden av Slottet.

RASKT KONTROLL: Nødetatene fikk slukket brannen raskt. Foreløpig er det ikke kjent hvor store skadene er. Foto: JAN GREGERSEN

Hjemmelaget brannbombe

– Det ble noe flammer på utsiden av veggen, men det er slukket, sa operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Roy Langengen tidligere mandag ettermiddag.

Politiet avhører nå vitner på stedet.

Vaktkommandør i Oslo 110-sentral Tor Audunhus forteller at mannen skal ha kastet to molotovcocktails mot Slottet.

– Det er en flaske med brennbar væske oppi og det sitter et tøystykke eller lignende i munningen som de tenner på, og så kaster de denne slik at flasken knuser.

Audunhus understreker at brannvesen og politi at full kontroll på stedet, og at det ikke er fare for andre.

POLITI PÅ PLASS: Politiet var raskt på plass og fikk kontroll på mannen. Foto: Cicilie Sigrid Andersen / NRK

– Trist

Lisa Nomeland fra Kristiansand er på ferie i Oslo med familien sin.

– Vi skulle se vaktskiftet til Garden. Men det har jo ikke vært noe vaktskifte enda, fordi det ble utsatt på grunn av dette.

Da de kom til Slottet så de mannen bli pågrepet av politiet.

– Vi så at det var masse røyk, forteller Nomeland.

FERIE I OSLO: Da familien Nomeland fra Kristiansand kom til Slottsplassen var det masse røyk. Foto: Cicilie Sigrid Andersen / NRK

Verken hun eller familien synes det var spesielt skremmende.

– Det er jo trist hvis noen vil gjøre noe mot Slottet og Kongefamilien. Jeg vet ikke hva som er motivet, men det er jo trist.

Omvisninger utsatt

Talsperson for Hæren og Garden Brage Wiik-Hansen forteller at Garden ikke har vært involvert i selve hendelsen.

– Området rundt Slottet åpent for allmennheten. Selv om sikkerheten er god er dette et sted man skal kunne gå.

TRYGT: Politi og brannvesen sier det ikke er fare for andre. Foto: Cicilie Sigrid Andersen / NRK

På spørsmål om dette er en glipp fra Gardens side svarer Wiik-Hansen at det er for tidlig å si.

– Foreløpig har jeg ikke nok informasjon. Det må vi komme tilbake til.

Slottet skriver i en e-post til NRK at skadeomfanget er foreløpig ukjent.

– Omvisningene på Slottet vil fortsette så snart det er mulig. Hovedavløsning for Garden er utsatt, skriver de i e-posten.

Utover dette henviser de til politiet.