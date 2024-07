Forbrukerrådet og Leieboerforeningen er bekymret over utviklingen.

– Om det er sånn at folk byr over hverandre på helt vanlige leieboliger, er det dypt urovekkende, sier leder i Leieboerforeningen, Anne-Rita Andal.

Det er likevel få utleiere som er åpne om at de kjører budrunder på husleie, til tross for at det er lovlig.

NRK finner kun én annonse som åpent skriver at boligen leies ut til en bestemt pris – eller til høystbydende.

Flere bekrefter likevel overfor NRK at slike budrunder faktisk finner sted, deriblant Forbrukerrådet.

– Vi er godt kjent med at dette er en virkelighet mange leietakere møter, spesielt i Oslo-området, sier seniorrådgiver Thomas Iversen.

Tøft marked

I starten av juli sto 7521 studenter i kø for å få studentboliger i Oslo, viser tall fra Studentsamskipnaden i Oslo. I tillegg kommer alle andre som er på jakt etter bolig.

Av dem som nylig har vært på leilighetsjakt, er 25 år gamle Marius. Han forteller om mange budrunder:

I Iben : Hei Marius! Du har vært på flere visninger i det siste for å leie leilighet i Oslo. Hvordan har det gått? M Marius : Hei! Når jeg og kjæresten skulle finne vår første leilighet sammen så var det budrunde på så og si alle leilighetene vi kikket på. I Iben : Oi da! Fikk dere napp på noen leilighet? Marius : Det var flere leiligheter vi ville ha som rett og slett ble for dyre for oss. M Marius : Må slenge med at dette var steder som allerede kostet 15-16.000 kroner, og folk bydde opp mot 17.000 for de!! Det var alltid lang kø ut av bygget på visningene.

Til slutt fikk han napp – og har nå funnet en bolig.

Marius ønsker ikke at NRK bruker etternavnet hans.

Det er ikke sjelden med lange køer på visninger i Oslo. Her fra i fjor sommer. Foto: Bård Nafstad / NRK

Får ofte ikke svar

Oline Øie Hovland har vært på leilighetsjakt i tre uker.

NRK møter henne på visning på St. Hanshaugen i Oslo.

– Ofte får du ikke svar når du sender melding, og det har vært mange visninger hvor ting ikke har vært som i annonsen.

Hun har vært på flere visninger, men ikke opplevd budkrig på leien.

– Og jeg håper å unngå det, sier Hovland.

Hun mener leiemarkedet i hovedstaden er vanskelig nok allerede.

– Jeg har leid i både Bergen og Trondheim, men ikke opplevd så stor konkurranse som her. Ikke minst er det mye dyrere.

Oline Øie Hovland opplever leiemarkedet i Oslo som dyrt og utfordrende. Foto: Rolf Petter Olaisen

Flere blir skeptiske

NRK har vært i kontakt med en utleier som har budrunder på et rom han leier ut.

Ifølge Forbrukerrådet er det ikke ulovlig å gjennomføre budkrig på leiepriser, så lenge det gjøres ryddig og ordentlig.

Utleieren NRK har snakket med, ønsker likevel ikke at vi skal bruke navnet hans.

Han sier han vil ha budrunde for å få høyest mulig leiepris, så han tjener mest mulig penger.

Samtidig mener utleieren at det kan være vanskelig å fastsette pris, og at en budrunde vil vise hva noen er villig til å gi.

Han forteller at det har vært stor interesse for rommet han leier ut, men at flere likevel er skeptiske til budrunder.

Det er ifølge meglerne høyt press på visningene i Oslo om dagen. Her fra en visning på St. Hanshaugen torsdag. Foto: Rolf Petter Olaisen

– En uting

Leder i Leieboerforeningen, Anne-Rita Andal, sier de har fått med seg tendensen, men at de ikke kjenner til omfanget.

TØFT LEIEMARKED: Budrunder på leiemarked vitner om et lite regulert marked, mener leder i Leieboerforeningen, Anne-Rita Andal. Foto: Kirsten Randers-Pehrson

Hun er svært skeptisk til slike budrunder, selv om det er lovlig.

– Det er jo et ekstremt utfall av at vi har et så lite regulert leiemarked. Jeg synes det er en uting, og det vitner om et svært tøft leiemarked, sier Andal og legger til:

– Det er ikke snakk om et sjeldent frimerke eller andre samleobjekter, men et av våre mest grunnleggende behov.

Fører til store forskjeller

Forbrukerrådets Thomas Iversen skriver til NRK at de er godt kjent med praksisen budkrig også på leieboliger.

– Særlig i områdene med stort press, som i Oslo, sier han.

Thomas Iversen i Forbrukerrådet. Foto: Halvor Pritzlaff Njerve / Forbrukerrådet

Iversen mener budrundene fører til større forskjeller i samfunnet.

– De som allerede har vanskeligheter med å komme seg inn på boligmarkedet, er de samme som vil tape på en budrunde på leiebolig, sier han.

– En student som kan få økonomisk støtte fra foreldre, vil stille sterkere enn en som ikke kan det, følger han opp.

– Sterkt imot

NRK har vært i kontakt med flere av de store utleiefirmaene i Oslo. Blant annet Heimstaden og Utleiemegleren.

De sier de ikke har budrunder når de leier ut leiligheter, og mener dette skjer blant mindre aktører og folk som leier ut privat.

Geir Skogheim, Utleiemegleren. Foto: Johnny Vaet Nordskog

På spørsmål om hva Utleiemegleren mener om budrunder på leiepriser svarer salgs- og markedsdirektør i Utleiemegleren, Geir Skogheim, dette:

– Det er vi sterkt imot. Det løser ingenting.

Han sier videre at dette ikke er en ønsket utvikling på leiemarkedet, fordi det ikke nødvendigvis er de beste leietakerne som får leilighetene.