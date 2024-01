«Det blir om kort tid innført fullstendig driftsstans for alle busser sør i Oslo».

Slik lød beskjeden fra Ruter da NRK snakket med selskapet mandag ettermiddag ved 16.30-tiden.

Innstillingene gjelder til og fra områdene Kolbotn, Holmlia og Hauketo mandag ettermiddag og kveld.

Årsaken er problemer med laderne for de elektriske bussene, bekrefter Ruter overfor NRK.

SILD I TØNNE er et gammelt begrep som betyr overfylt, for eksempel slik det er på denne bussen på Jernbanetorget mandag 8. januar 2024. Foto: Mariam Eltervåg Cissé / NRK

1000 avganger innstilt mandag

Kalde dager har skapt problemer for de elektriske bussene i Oslo. Streng kulde påvirker rekkevidden. Bussene blir raskere tomme for strøm.

Mange bussavganger er blitt innstilt den siste tiden, også tidligere i dag.

Ifølge Ruter har omtrent 1000 av 13.000 bussavganger i Ruter-området, som er Oslo og Akershus, blitt innstilt mandag. De sier dagen i dag har vært den mest krevende.

Elisabeth Skarsbø Moen er kommunikasjonsdirektør i kollektivselskapet Ruter. Foto: Mariam Eltervåg Cissé / NRK

– Alle som har elbil vet at batterikapasitet og lading er krevende når det er kaldt. Disse bussene må hyppig inn for å lade, noe som gjør at vi trenger økt bemanning, sier Ruters kommunikasjonsdirektør Elisabeth Skarsbø Moen.

– Hvorfor var ikke Ruter bedre forberedt?

– Dette er den første vinteren vi har tilnærmet en helelektrisk flåte i Oslo. Vi blir verdens første hovedstad med nullutslipp fra kollektivtransporten, sier Moen og legger til:

– Så vi må bare be om tålmodighet fra kundene og innbyggerne i Oslo mens vi lærer oss å takle omstillingen.

Reisegarantien gjelder, opplyser Ruter i en pressemelding.

Jernbanetorget er et knutepunkt for kollektivtrafikk i Oslo. Mandag ettermiddag sto det mange mennesker og ventet, også på busser som ikke kom. Foto: MARIAM ELTERVÅG CISSÉ / NRK

Forsinkelser også i morgen

Folk må regne med forsinkelser på busslinjene også tirsdag.

– Vi vil ha disse utfordringene så lenge vi har det været vi har nå, sier Moen.

– Kommer dette til å bli et vedvarende problem for folk?

– Spørsmålet er hva slags beredskap vi skal ha på dager som dette. Hvorvidt beredskapen er god nok må vi se på i etterkant.

– Akkurat nå er vi mest opptatt av å løse problemer før neste kuldeperiode som kommer om kort tid, sier Moen.

Setter inn dieselbusser

For å bøte på utfordringene i kollektivtrafikken setter Ruter nå inn beredskapsbusser.

Det er dieselbusser som var i trafikk frem til nyåret.

Det var TV 2 som først omtalte bruken av dieselbusser.

– Dere sier målet er nullutslipp fra kollektivtrafikken, men beredskapsbussene er dieselbusser?

– Det er tilnærmet nullutslipp som er målsettinga her. Ni beredskapsbusser er dieselbusser, og det utgjør en ganske liten prosent.

Fra og med i år skal alle Ruters busser være elektriske. Det samme gjelder drosjene i Oslo, fra 1. november 2024.

AVGANGEN ER INNSTILT: Et ganske vanlig syn i disse dager. Foto: Mariam Eltervåg Cissé / NRK

I forrige uke skapte også snøværet problemer for mange av bussene i Oslo. Da ble mange hundre avganger innstilt.

Også for en måned siden var det kuldeproblemer. Mange elbusser måtte tas ut av trafikk fordi kulda trøblet det til for dem.