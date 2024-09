Frykter at dødssyke barn blir «pakkepost»: leger slår alarm om eget sykehus

Rett før sommeren la Oslo universitetssykehus (Ous) ned flere intensivplasser for barn som trenger respirator.

– Vi var jo sjokkert da det kom. For dette bryter jo med FNs barnekonvensjon, sier tillitsvalgt Anne Holmberg.

Hun snakker på vegne av overlegene ved intensiven på Ullevål.

De er bekymra. Så bekymra at de nå ser seg nødt til å varsle om forholdene på sitt eget sykehus.

I løpet av sommeren har Holmberg sammen med andre tillitsvalgte sendt tre bekymringsmeldinger til Statsforvalteren.

Ullevål-overlegene Christina Schøndorf (fra venstre), Anne Holmberg og Per Kvandal er tillitsvalgte i Legeforeningen. Nå har de sendt varsel til Statsforvalteren. Foto: Bård Nafstad / NRK

Alle gjelder intensivtilbudet til Oslo universitetssykehus (Ous).

De tillitsvalgte mener tilbudet er medisinsk uforsvarlig.

I korte trekk er det tre ting de er bekymra for:

Mer flytting av barn mellom sykehus

At barn fordeles utover flere avdelinger (for voksne)

Færre intensiv-plasser generelt

– Vi er veldig bekymra for hvordan barn kommer til å bli tatt vare på i tida fram til nytt sykehus står klart, sier Holmberg.

Ous svarer på noe av kritikken lenger ned i saken, men kommenter ikke direkte påstanden om brudd på barnekonvensjonen.

Statsforvalteren sier de ikke kan overprøve interne avgjørelser i Ous, og oppretter ikke tilsyn. Men de tar med seg opplysningene videre, står det i svaret til overlegene.

Bekymringsmeldingene om intensiven Tre varsler er sendt til Statsforvalteren på grunn av frykt for liv og helse, med Oslo universitetssykehus (Ous) og Helse Sør-Øst (HSØ) i kopi. Et er også sendt til pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus og Barneombudet. Varsel om flytting av kritisk skadde og akutt syke barn Varsel om økt flytting av barn fordi respirator-plassene på barneintensiven på Ullevål ble lagt ned i starten av juni. Syke barn flyttes fram og tilbake mellom Rikshospitalet og Ullevål avhengig av om de trenger respirator. Overlegene mener flyttinga er unødvendig og uforsvarlig.

Varsel om intensivbehandling av barn Varselet gjelder intensivbehandling av akutt skadde barn på intensivavdelinger som tidligere var kun for voksne. De tillitsvalgte mener dette bryter både med loven og Ous' egne retningslinjer om behandling av barn.

Varsel om kutt i intensivkapasitet De tillitsvalgte varsler om redusert intensivkapasitet hos Ous, noe de mener er faglig uforsvarlig. I varselet hevder de blant at pasienter sendes hjem til lokalsykehus for å frigjøre plasser, selv om de burde bli på intensiven. Vis mer

La ned respirator-plasser

På Ullevål-intensiven behandler de blant annet barn med store skader, alvorlig lungebetennelse, sepsis og infeksjoner.

Det er barn som er så syke eller hardt skadd at de trenger oppfølging døgnet rundt.

Fram til juni hadde de egne respirator-plasser der. Men nå må intensiv-barn som blir så dårlige at de ikke kan puste selv flyttes.

En respirator er ikke bare en maskin. Respirator-plasser krever særskilt kompetanse, som overlegene frykter svekkes på Ullevål. Foto: Camilla Salas-Gulliksen / NRK

De hardt skadde barna flyttes til andre intensivavdelinger på Ullevål.

Og de kritisk syke respirator-barna fraktes til Rikshospitalet.

– Dette gjelder jo blant annet infeksjonsbarn og nevrologiske barn, epilepsibarn, sier Anne Holmberg.

Barn blir «pakkepost»

Det er særlig dette overlegene reagerer på.

– Det er unødig risiko for barna, denne transporten, sier Holmberg.

Flytting er vanligvis noe man prøver å unngå, forklarer hun. På grunn av økt risiko for pasientene.

Likevel skal nå kritisk syke barn flyttes fram og tilbake mellom to sykehus.

Først til Riksen for å ligge i respirator. Når barna er ute av respiratoren, bærer det tilbake til Ullevål.

– Her legger de opp til transport mellom to sykehus som vi mener egentlig er unødvendig.

Fra: Tillitsvalgte overleger Til: Statsforvalteren Sendt: 28/06-2024 Emne: Kan bli forsinkelser «Transportene skal gjennomføres med eksisterende ambulansekapasitet med risiko for at transportene til Rikshospitalet blir forsinket pga. andre hasteoppdrag blir prioritert først. Det blir hyppige bytter av behandlingsteam som gjør det krevende å oppdage endringer i klinisk status og vanskeliggjør kommunikasjon med pårørende.»

Forsinka behandling

Hardt skadde barn i respirator blir på Ullevål. I avdelinger som til nå har vært for voksne.

– Barna er nå spredd på tre avdelinger i verste fall, sier overlege og teamleder Per Kvandal.

Da må legene forholde seg til to sykehus, og flere avdelinger og team. Samtidig må de kanskje forberede flytting av barn til Rikshospitalet.

– Alt dette er tidstyver som gjør at noe av behandlinga blir brannslukking, sier Kvandal.

– Man gjør ikke en god nok jobb, rett og slett.

Fra: Tillitsvalgte overleger Til: Statsforvalteren Sendt: 28/06-2024 Emne: Fikk ikke fulgt opp barn «Nylig ble 4 hardt skadde barn innlagt samme kveld og fordelt på disse tre avdelingene. Ett av barna krevde at barneanestesilegen var til stede i avdelingen nærmest kontinuerlig - det var så å si umulig å tilse de andre tre barna. Tidligere ville alle vært på samme avdeling slik at legen kunne fulgt alle fire tett.»

I verste fall kan barn bli liggende lengre enn de bør, frykter overlegene.

– Vi er redde for at det kan føre til dårligere utfall for barna, om vi ikke får undersøkt og satt i gang behandling raskt, sier Anne Holmberg.

Skyver ut pasienter

På toppen av det hele så «skyver» barna som flyttes til voksenavdelinger ut andre pasienter.

I sommer gjaldt det flere som skulle til nevrointensiven.

– De har ikke kunnet ligge der, fordi vi har ikke hatt plass på grunn av barna, sier overlege Christina Schøndorf.

– Vi strekker strikken, sier overlege Christina Schøndorf om hverdagen på intensiven. Foto: Bård Nafstad / NRK

Det er gjerne snakk om unge voksne som for eksempel har vært i ulykker, sier overlegene.

Bare i løpet av de første tre ukene etter endringa ble 11 personer lagt på andre avdelinger, ifølge deres tall.

Noen har havna på støyete rom med flere andre pasienter, ifølge overlege Anne Holmberg.

– Har du en alvorlig hodeskade, så er du helt avhengig av å ha det stille og rolig og bli skjerma.

Fra: Tillitsvalgte overleger Til: Statsforvalteren Sendt: 28/06-2024 Emne: Barn ble vitne til livredning «Vi har nylig hatt ett tilfelle på nevrointensiv der et våkent barn som akkurat hadde avsluttet respiratorbehandling sammen med sine foreldre måtte dele rom med annen kritisk skadet pasient der livreddende behandling foregikk. Dette er skremmende opplevelser for barn og foresatte som vil føre til økt forekomst av angstlidelser, blant annet posttraumatisk stresslidelse.»

Færre intensivplasser

Denne «stolleken» skjer fordi flere må dele på de samme intensiv-sengene, mener overlegene.

Avdelingene som nå må ta imot respirator-barn, har nemlig ikke fått flere plasser eller ressurser.

I praksis har man kutta i antallet intensivplasser, mener overlegene.

– Kapasiteten har vært dårlig. Og de har jo sagt at dette skal de bygge ut. Mens det vi ser, er det motsatte her nå, sier klinikktillitsvalgt Erik Høiskar.

Erik Høiskar er bekymra for kutt i intensivplasser. Foto: Jenny Dahl Bakken

Ikke bare er respirator-plassene for barn borte. I fjor ble hjertekirurgi-avdelinga på Ullevål flytta til Rikshospitalet. Også da forsvant en intensiv-plass.

– Og det er helt klart at det går utover beredskapen. At man bit for bit bygger ned Ullevål, sier overlege Anne Holmberg.

Hele landet

Og det er krevende, mener overlegene.

– Vi er jo ikke et sykehus som kan velge de pasientene som kommer hit, sier overlege Christina Schøndorf.

Ullevål tar nemlig ikke bare imot pasienter fra Oslo. Traumepasienter fra hele landet fraktes inn til sykehuset i hovedstaden.

Intensiv-plassene fylles raskt opp når noe skjer. Som er nesten hver helg, ifølge Schøndorf.

Kanskje blir det ikke mer enn notis i avisene: en trafikkulykke på E18.

– Og så var det jammen en liten trafikkulykke på riksvei 3. Og vips, så var det ganske mange pasienter som skulle til Ullevål, sier hun.

Her på Ullevål har flere overleger nå sendt bekymringsmeldinger om intensiven. Foto: Espen Willander, pilot; David Haugen, foto / NRK Luftfoto

Og midt oppe i det står legene og sykepleierne på vakt og må håndtere alt som kommer.

Både barn og voksne. Da er det viktig å ha erfaring og kunnskap, mener overlegene. Den frykter de at forsvinner nå. Det er en stor bekymring, sier Schøndorf:

– Hvordan vi her på Ullevål, som nå får behandla veldig få barn på dagtid, plutselig skal ivareta de aller sykeste barna som kommer kveld og natt i helgene.

Fra: Tillitsvalgte overleger Til: Statsforvalteren Sendt: 05.07.2024 Emne: Sykepleiere slutter «Økt og annerledes arbeidsbelastning har skapt betydelig uro blant ansatte, og flere intensivsykepleiere har sagt opp sin stilling da de opplever arbeidsforholdene som uakseptable. [...] Vi er svært bekymret for hvordan vi skal klare å rekruttere, samt beholde kvalifisert personell på disse seksjonene fram til nytt sykehus står klart i 2031.»

Klinikkleder: Mindre risiko å flytte

Leder Øyvind Skraastad ved akuttklinikken deler ikke overlegenes bekymring.

Han mener løsninga de har valgt, er den beste for barna.

– Det er i hvert fall en sikrere behandling. For det å ha pasienter på respirator er i seg selv risikofylt, sier han.

Klinikkleder Øyvind Skraastad mener det er tryggere for barna å behandles på Rikshospitalet eller i voksenintensiv. Foto: Bård Nafstad / NRK

Det er særlig én viktig grunn til at endringene måtte gjøres, mener han:

Ullevål-intensiven har hatt for få respirator-barn.

Samtidig har de slitt med rekruttering av ansatte. Innleie har vært nødvendig for å fylle vaktplanen.

Det gjør det vanskelig å sikre stabil kompetanse i avdelinga over tid, forklarer Skraastad. Og respiratorbehandling krever kompetanse døgnet rundt.

– Da måtte vi se på andre og mer sikre måter å behandle disse pasientene på.

Selv hvis det betyr flytting av kritisk syke barn i respirator til Rikshospitalet, eller til voksen-avdelinger.

– Mener du at det er mer risikofylt for barna å ligge på respirator på intensiven her?

– Ja, jeg mener det er en risiko å ha pasienter i respirator når man ikke har tilstrekkelig antall kompetente sykepleiere i seksjonen.

Skraastad legger til at det ikke er mange barn som er flytta mellom sykehusene.

Han sier også at de henter inn sykepleiere fra Rikshospitalet ved behov.

Mannen på bildet er helsefaglærling på nevrointensiven på Ullevål. Der tar de nå også imot barn i respirator.

– Ikke lagt ned

At de har «lagt ned» intensivsenger, går han ikke helt med på.

For selv om barn flyttes når de trenger respirator, er det fortsatt intensivbehandling av barn på Ullevål.

– Størstedelen av pasientene ligger fortsatt der, i de samme sengeantallene som vi hadde, sier han.

– Men vi har en annen fordeling av oppgaver mellom seksjonene i ny ordning.

