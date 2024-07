Lisa reddet hesten Tufsa fra omsorgssvikt

På generelt grunnlag skal henvendelser om dyrevelferd vurderes opp mot andre pågående oppdrag. Hva som er en akuttsituasjon innen dyrevelferd er krevende å vurdere. Det er slik at det som oppleves som akutt for noen, trenger ikke å bli vurdert som akutt for politiet. Spesielt når politiet må vurdere flere henvendelser og oppdrag samtidig.

For at politiet skal kunne gripe inn i dyrevelferdssaker, kommer det an på meldingen som kommer inn til politiet. Omfanget av meldingen kan for eksempel handle om nåværende situasjon, er dyret ute eller innestengt, er det mange dyr? Hvor lang tid har dette pågått? Synlige skader, hvilke type skader, omfanget av vanskjøtselen for å nevne noe. Det er politiets operasjonssentral som foretar en slik vurdering og prioritering ut fra det totalbildet de innehar.

Som nevnt er det Mattilsynet som innehar ekspertisen, og er best egnet til å foreta vurderinger om dyr og deres velferd.