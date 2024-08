– Det gjør sterkt inntrykk å høre de historiene om mennesker som ikke tør å leie hverandre fordi de føler seg utrygge.

Det sier politimester i Oslo, Ida Melbo Øystese, etter dagens krisemøte for å finne ut av hvordan Oslo kan bli tryggere for skeive og andre minoriteter.

STERKT: Politimester i Oslo, Ida Melbo Øystese, var preget av møte og historiene som kom frem der. Foto: Emilie Lykke / NRK

Politiet og byrådet har møtt flere skeive organisasjoner på Rådhuset i Oslo.

Alle beskriver møtet som godt og konstruktivt.

KRISEMØTE: Politiet, byrådet og flere organisasjoner for skeive og minoriteter møttes i Rådhuset i dag for krisemøte. Foto: Emilie Lykke / NRK

– Vi er veldig takknemlige for god dialog, sier lederen for Fri Oslo og Viken, Marianne Gulli.

Bakgrunnen for krisemøtet er knivstikkingen på Tjuvholmen natt til lørdag 3. august.

SPOR: Det var tydelige spor på gaten etter knivangrepet på Tjuvholmen i starten av august. Foto: Adnan Ayanle / PSP

Her ble et homofilt kjærestepar angrepet med kniv. De fikk også homofiendtlige ytringer slengt mot seg.

Må og kan gjøre mer

Til tross for at det blir beskrevet som et godt møte er en av organisasjonene tydelig på at det er politiets og politikernes ansvar. Han vil ha handling, ikke bare flere møter.

– Vi ønsker at politikerne kommer med tiltak på egen hånd, uten at de må spørre oss hele tiden, sier fungerende generalsekretær i organisasjonen Salam, Thee Yezen Al-Obaide.

De representerer homofile og skeive muslimer.

– For at vi skal føle oss trygge i hverdagen vår trenger vi å se spesifikke handlinger, at politiet setter inn flere ressurser og personer for å oppklare de sakene som faktisk kan oppklares.

– Det må ikke være noen tvil om at dette er saker vi prioriterer høyt, svarer politimesteren, og legger til at hun håper folk ikke mister håpet og fortsetter å anmelde saker til dem.

HANDLING, IKKE BARE MØTER: Fungerende generalsekretær i organisasjonen Salam, Thee Yezen Al-Obaide, sier politiet må oppklare flere saker om hatkrim. Foto: Emilie Lykke / NRK

Stor økning i juni

Flere skeive organisasjoner forteller om uro og frykt i miljøet.

Fredag ble det kjent at nok en voldshendelse nå etterforskes som hatkriminalitet. Dette skjedde under Oslo pride.

Nye tall fra politiet viser at i juni ble 76 tilfeller av hatkrim rettet mot skeive anmeldt i Oslo politidistrikt.

Det er en stor økning fra mai hvor ni tilfeller ble anmeldt.

I 2022 ble rett under 300 hatkrimsaker mot minoriteter meldt inn til politiet. Året etter hadde tallet økt til over 400 saker.

Kjenninger av politiet

De to ofrene i 20-årene ble alvorlig skadet og kjørt til Ullevål sykehus.

Fire gutter i tenårene er siktet. To 17-åringer er varetektsfengslet, mens de to andre blir tatt hånd om av barnevernet på grunn av deres lave alder.

Alle er siktet for drapsforsøk, grov kroppsskade og hatkriminalitet.

HATEFULLE ANGREP: Politiet etterforsker knivstikkingen på Tjuvholmen 3. august som hatkriminalitet rettet mot skeive. Foto: Adnan Ayanle / PSP

Alle fire er kjenninger av politiet fra før.

De to 17-åringene er blant annet siktet for ran av en Norway Cup deltaker samme uke som knivstikkingen på Tjuvholmen.