Brannen startet i en garasje, før den spredte seg til et lagerbygg.

– Deler av bygget har klappet sammen og det kan komme en kraftig eksplosjon, sier innsatsleder Thor Arild Hansen til NRK.

Han opplyser at ingen er savna, men at de ikke kan utelukke at det er folk i bygget.

– Det er ikke kontroll på stedet, opplyser Øst politidistrikt på X/Twitter.

Politiet kom med første melding om brannen klokken 10.22 søndag formiddag.

Sikkerhetssone

Det er svært kraftig røykutvikling på stedet og ifølge politiet er det farlig gass i området.

– Vi oppfordrer folk til å holde seg innendørs, melder politiet i Øst på X.

Det er også opprette en sikkerhetsavstand på 300 meter rundt bygget.

Brannvesenet har ikke kontroll på flammene og kan heller ikke gå inn i bygget.

– Vi jobber iherdig på stedet, men dette er krevende. Vi har ikke kontroll, det er full fyr, sier vaktleder Kjell Nesset på Øst 110-sentral til Moss Avis.