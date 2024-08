Kollektivfeltet på E18 åpnes opp for elbiler i helgene

Kollektivfeltet på E18 åpnes nå opp for elbiler i helgene, bekrefter samferdselsdepartementet i en pressemelding, torsdag.

Endringen gjelder for strekningen Asker – Lysaker, men det vil ta noen få uker før alt det praktiske er på plass.

Elbilistene må altså vente en stund før de inntar filen.

– Vi ser at på E18 vestfra har framkommeligheten blitt dårligere. Dette gjelder særlig i helgene, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Til NRK bekrefter Nygård at de også vil også åpne opp på E6 nord- og sørfra.

– Men det vil ta mer tid å få på plass. Vi prioriterer nå E18, fordi det er der det er største utfordringer, sier ministeren.

KRISEMØTE: Torsdag møter Nygård ordførerne i Asker, Bærum og Oslo for å diskutere kollektivfeltet på E18. Foto: Heiko Junge / NTB

Byråden er kritisk

Oslo kommune er derimot kritiske og advarer mot elbiler i kollektivfeltene igjen så lenge Ring 1 i Oslo sentrum er stengt.

– Jeg er veldig opptatt av at vi ikke slipper inn masse privatbiler i kollektivfeltet slik at det blir helt trafikksammenbrudd inne i byen, sier samferdselsbyråd Marit Kristine Vea (V).

I dag er det krisemøte hos samferdselsminister Jon-Ivar Nygård om køene på E18 vestfra.

KRITISK: Oslos samferdselsbyråd Marit Kristine Vea sa i går til NRK at hun er bekymret for hva som kan skje hvis for mange privatbiler igjen får tilgang til kollektivfeltet. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

– Kapasiteten i veinettet i sentrum er veldig redusert. Vi har ikke plass til alle de bilene vi nå har tatt ut av kollektivfeltet, sier Vea.

– Men å åpne opp i helgene kan da ikke være noe problem?

– Det jeg er opptatt av er å sørge for at kollektivtrafikken kommer fram og unngå å flytte køen fra Høvik og Sandvika og bare nærmere byen, sier hun.

Marit Vea har foreslått for samferdselsministeren å slippe inn elvarebiler og elektriske lastebiler, som hun sier det ikke er så mange av.

KØ-FRUSTRASJON: Pendlere klager på timelange køer på strekningen. Statens vegvesen bekrefter at det er mer bilkø vestfra etter elbilene ble kastet ut av kollektivfeltet. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Ønsket av flere

Men flere gledes trolig over endringen.

Siden elbilene ble kastet ut av kollektivfeltene i Oslo-området i mai har det vært lange køer i rushtrafikken i Asker og Bærum, både på E18 og sideveiene.

Det er også store forsinkelser i helgetrafikken.

Ordførerne og Asker og Bærum og fylkesrådslederen i Akershus har bedt om et møte med samferdselsministeren i lang tid. Samtlige ønsker at bussfilen både åpnes for elbiler i helgene og for elbiler med flere i bilen på hverdager.

Nå er et av ønskene oppfylt allerede før dagens krisemøte hos samferdselsministeren om køene på E18.

Det skjer også før stortinget skal ha høring om køene 8. oktober.

JUBLER: Hoda Imad, Thilde Marie Børsum, og Ivar Granum (gruppelederne i henholdsvis Bærum, Akershus og Asker Arbeiderparti) er storfornøyde med dagens endring. Foto: Sandra Tenud, Akershus Arbeiderparti

– Det vil forhåpentligvis gjøre hverdagen enklere for flere, sier Hoda Imad (Ap), gruppeleder i Akershus fylkesting til NRK.

Vil ha elbilene tilbake på fulltid

Flere har etterspurt større endringer for å kontroll på køproblemene.

Frp er blant dem som ønsker elbilene tilbake på fulltid – ikke kun i helgene.

– Jeg syns det er bra de åpner i helgene, men det er jo bare peanøtter og symbolpolitikk, sier Frp-politiker Bård Hoksrud til NRK.

HOLDER IKKE: Frp-politiker Bård Hoksrud ønsker mer omfattende endringer. Foto: Nadir Mohammad Alam / NRK

For det er i ukedagene behovet er størst, mener politikeren.

– Vi trenger å åpne hver dag. Det er da folk står i kø og er kjempefrustrerte og ikke kommer fram til tide.

Tiltaket med å fjerne elbilene fra kollektivfeltet har vært kontroversielt, og 1 av 3 har ønsket å få elbilene tilbake inn i kollektivfeltet.

Kan komme flere endringer

Statens vegvesen vil de kommende ukene gjøre det praktiske forarbeidet for å klargjøre kollektivfeltene for elbiler.

De vurderer også å innføre tungtrafikkfelt på strekningen Asker-Slependen, i tillegg til å slippe til motorsykler i tungtrafikkfeltene.

Elbilforeningen ønsker kun det sistnevnte for de el-transporten.

– Det burde det være en selvfølge at elektriske varebiler og lastebiler får tilgang og ikke fossil tungtrafikk, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening.

SKILLE: Elbilforeningen vil at kun denne typen varebiler og lastebiler får tilgang – ikke de bensindrevne. Foto: FREDERIK RINGNES / NTB / NTB

Det er heller ikke gjort noe skille på de som kjører elbil alene og de som har flere i baksetet.

– Vi fatter ikke hvorfor man ikke også legger opp til økt grad av samkjøring i hverdagstrafikken. Å stimulere til at folk kjører sammen, er positivt for både trafikkflyt og klima, sier Bu.