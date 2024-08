Kollektivfeltet på E18 åpnes opp for elbiler i helgene

Kollektivfeltet på E18 mellom Asker og Lysaker åpnes nå opp for elbiler i helgene, bekrefter samferdselsdepartementet i en pressemelding.

– Vi ser at på E18 vestfra har framkommeligheten blitt dårligere. Dette gjelder særlig i helgene, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Tiltaket med å fjerne elbilene fra kollektivfeltet har vært kontroversielt, og 1 av 3 har ønsket å få elbilene tilbake inn i kollektivfeltet.

Nå er det bestemt at det skjer før dagens krisemøte om situasjonen.

Departementet vil også åpne E6, men E18 blir åpnet først.

– Vi vil gjøre det samme grepet på E6 nord- og sørfra, men det kommer til å ta litt lenger tid. Vi prioriterer å få på plass dette på E18, fordi det er der det er størst utfordringer, sier Nygård til NRK.

Oslos samferdselsbyråd Marit Kristine Vea sier til NRK at hun er bekymret for hva som kan skje hvis for mange biler igjen får tilgang til bussfilen så lenge Ring 1 i Oslo sentrum er stengt.