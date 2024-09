Kokaindealer «Abraham» har over hundre kunder om dagen: – Det er den nye epidemien

– Jeg selger til alt fra «Exit»-stereotypen, til dem du aldri hadde trodd kunne være borti noe sånt. Fra Oslo vest til øst. Fra rik til fattig.

«Abraham» ser seg rastløst over skulderen.

Skanner omgivelsene.

– Man blir litt paranoid. Man gjør det. Men man blir litt herda etter hvert.

28-åringen sier at han selger kokain og marihuana til alle samfunnslag i Oslo.

Han hevder at han kan tjene flere hundre tusen kroner på en måned.

Kokaindealer «Abraham» i intervju med NRK. Flere kjøpere dukket opp under intervjuet. Foto: Nadir Alam / NRK

Han forteller at han mange ganger har forsøkt å skaffe seg en vanlig jobb.

At han for to år siden stod uten inntekt og sted å bo.

Han sier han sov på gata og i parker.

Hvordan havnet han her?

– Har blitt en epidemi

Det smugles rekordmye narkotika til Norge.

I fjor ble det beslaglagt mer kokain enn noen gang før.

Og bruken blant unge er på vei oppover i landets kokainhovedstad, Oslo.

– Det har blitt en epidemi. Det var ikke korona som var pandemien, det er jo det her som er pandemien.

Abraham mener det skjedde et skifte i kokainbruken i Oslo, da landet var nedstengt på grunn av koronaviruset.

At mange satt for mye inne alene, og begynte å eksperimentere.

Å ta kokain ble en slags virkelighetsflukt.

Han har selv blitt overrasket over hvem som kan finne på å oppsøke ham.

Advokater, leger, influensere, musikere.

Ansatte i staten, «kjendiser», studenter, vektere.

– Folk som pleide å hente litt mildere ting, ønsker det sterkere nå.

Før solgte han hasj og marihuana periodevis.

Det siste året har han levd av kokain-salget.

– Jeg skjønte at markedet hadde snudd om. Hvis ikke jeg klarer å henge med, så henger jeg etter. Abraham

– Blitt mer cool med folk fra Oslo vest

På en vanlig dag kan Abraham bli kontaktet av mellom 100 og 150 kjøpere.

Mesteparten av salget foregår i parker i Oslo.

Kjøperne kontakter ham via selgerkontoen hans på Snapchat, ringer eller sender melding.

Han sier det er lett, også for folk uten tilknytning til kriminelle miljøer, å få tak i kokain.

Stoffet omtales også som lett å få tak i på gata i Oslo, i Uteseksjonens siste rapport.

Flertallet av selgerne rundt Oslo sentrum er unge menn med minoritetsbakgrunn, ifølge Abraham.

Men den største gruppa av kjøperne hans, er menn med majoritetsbakgrunn fra vestkanten.

– Jeg er mer cool med folk fra vestkanten nå. Jeg har blitt mindre fordomsfull etter at jeg begynte å selge, faktisk.

NRK forklarer Er det mer kokain-bruk i Oslo vest? Er det mer kokain-bruk i Oslo vest? Rusforsker Willy Pedersen bekrefter at det er mer bruk av kokain i de velstående delene av samfunnet. Bruken og økningen er størst blant ungdommer og unge voksne. Er det mer kokain-bruk i Oslo vest? – I Oslo er det mer bruk i de velstående vestlige bydelene, enn i de østlige. Særlig i sentrum-vest, som Ullern, Frogner og St. Hanshaugen. Det er også mye i festmiljøene rundt Solli Plass. Er det mer kokain-bruk i Oslo vest? Kokain-bruk har blitt mer normalisert i visse festmiljøer i Oslo, særlig på Oslo vest. – Det har vært kokain i Norge lenge, men økningen i bruk begynte å skje for 4–5 år siden, sier rusforskeren. Forrige kort Neste kort

– Gir status

Kokainproduksjonen i verden har aldri vært høyere enn nå.

Og en «kokaintsunami» er på vei til Norge fra Sør-Amerika, ifølge Kripos.

De regner det som sannsynlig at smuglingen kommer til å fortsette å øke.

Kjøperne hans har ikke bare blitt flere, men også yngre, ifølge Abraham.

– Jo mer snø det kommer til Norge, jo flere mennesker blir påvirket til å ta det.

Han tror glorifisering av kokainbruk i populærkulturen har noe av skylda for den økte bruken.

Og at en del unge har et syn som sier at det er «folka på toppen» i samfunnet som tar kokain.

– Musikken vi hører på og influenserne vi ser opp til, det har påvirket hodene våre. Jeg tror at folk bruker det mer, fordi noen kjente folk promoterer kokain som en bra ting.

Før solgte Abraham kun hasj og marihuana. Han sier han har prøvd kokain, men at han ikke tar det lenger. Foto: Nadir Alam / NRK

Selv sier han at dealer-statusen har gitt ham mer anerkjennelse og respekt i visse miljøer i Oslo.

Spesielt ute på byen.

– Du trenger ikke å forklare hvem du er. Man kan se det fra en mil unna. At OK, det lukter penger fra den personen.

Han forteller også at flere av vennene hans og familien hans vet hvordan han tjener penger.

– Jeg kommer aldri til å ha et problem med å fortelle de folka jeg har tatt vare på, hva jeg holder på med. Hvis de vil klage på det jeg gjør, så kan de gi tilbake det jeg har gitt dem.

– Mange har prøvd å hjelpe meg

Abraham har flere dommer på seg.

Vold, ran, tyveri, oppbevaring av narkotika, kjøring uten førerkort.

Han har sonet flere ganger, men alltid havnet tilbake på skråplanet.

– Jeg møtte ikke på de riktige menneskene i oppveksten. En ting leda til en annen, og så plutselig var man ... i det. Abraham

– Jeg har fått mye juling. Jeg kom som flyktning til dette landet. Seks år gammel. Det var mye fattigdom. Og jeg rømte mye hjemmefra.

Faren døde da han var barn, forteller Abraham.

Som 11-åring ble han tvangsplassert på barnevernsinstitusjon.

– Deretter gikk det fra dårlig til verre, sier han.

Abraham kom i kontakt med kriminelle allerede som barn. Han mener ting ble verre da han ble tvangsplassert på barnevernsinstitusjon. Foto: Nadir Alam / NRK

Der kom han også i kontakt med andre unge kriminelle.

Det var på barnevernsinstitusjonen at han brøt loven for første gang.

– Det var ikke så store konsekvenser siden jeg var 11 år. Jeg synes det var litt kult å bli putta i håndjern. Jeg husker jeg skrøt av det. Abraham

– Har du fått noe tilbud om hjelp fra det offentlige?

– Det er mange som har prøvd å hjelpe meg. Men ingen som har klart det. Jeg fiksa meg selv.

Abraham sier at han søkte på vanlige jobber før han begynte å selge kokain.

Og at flere var interesserte i å ansette ham.

– Men den dagen jeg skal gå og signere kontrakten, så spør de om politiattest. Det er der det skjærer seg.

NRK forklarer Hvem er dealerne i Oslo? Hvem er dealerne i Oslo? Hvem er de som dealer? Kriminolog Sveinung Sandberg sier at de som selger i Oslo sentrum og øst, ofte er fra familier med sosioøkonomiske problemer. – Familier som opplever fattigdom. En del har foreldre som har problemer med rus- eller psykiatri. Mange har også blitt utsatt for vold i oppveksten. Hvem er dealerne i Oslo? Hva skiller de som dealer i Oslo øst og vest? Hovedskillet er at de som selger i øst kommer fra mye vanskeligere kår, sier Sandberg. – De som selger på gatene er marginaliserte gutter. Selgerne i vest kommer ofte fra mer ressurssterke hjem. Men de som selger i vest, er ofte mer marginaliserte enn andre i samme område. Hvem er dealerne i Oslo? Hvorfor dealer de? – Delvis fordi de kommer fra fattige familier og trenger penger. Dealingen kan også gi høyere status. – Middelklassen og ressurssterke ungdommer er prisgitt deres tjenester. Det gir makt, tilfredstillelse og respekt. Mange har gjort det dårlig på skolen og slitt med å få jobb. Forrige kort Neste kort

Mer ungdomskriminalitet

Ungdomskriminaliteten i Oslo har økt det siste året.

Vold, drapsforsøk og drap blant unge menn og mindreårige gutter meldes om stadig oftere.

– Altså, la oss være ærlige. Ting har eskalert der.

Flere av disse sakene handler om salg av kokain og annen dop, ifølge Abraham.

Han mener konfliktnivået har blitt høyere, fordi det nå er mer penger i sirkulasjon rundt dopsalget.

– Det er en grunn til at så mange selger nå. Og det er penger. Så er det noen der ute som kommer til å prøve å ta det fra deg. Abraham

Abraham sier at han har bygget opp sitt eget nettverk av kunder og at han ikke samarbeider med noen andre enn dem han kjøper dopet fra. Foto: Nadir Alam / NRK

Abraham hevder han blir truet daglig.

Han har også sett at typen vold som utøves, har endret seg.

– Før var det verste som kunne skje, utenom at en person ringte flere folk, at han dro opp en kniv. Nå blir man ikke lenger sjokka hvis noen drar opp en pistol. Abraham

– Tenker du noen ganger at det du driver med er uetisk eller feil?

– Alle produksjoner, av klær og sånt også, er uetiske. Jeg er klar over hva jeg distribuerer ut. Hvis ikke jeg gjør det, så gjør noen andre det.