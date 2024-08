SISTE: Bane Nor melder nå at det er delvis stans ved Oslo S tirsdag morgen på grunn av en jordfeil ved stasjonen.

– Vi jobber med å rette feilen. Ny oppdatering klokken 8. Vi anbefaler at du bruker annen transport hvis du kan, skriver Bane Nor på sine nettsider klokken 6.52 tirsdag morgen.

Bane Nor har ingen anslag på når problemet er løst.

– Vi har mannskaper ute og jobber så raskt vi kan for å finne og utbedre feilen, sier Anne Sofie Kirkhusmo, pressevakt i Bane Nor.

Alle tog som går via Oslo S blir påvirket av feilen.

Stanser på andre stasjoner

– Per nå har vi klart å få inn nattoget fra Trondheim helt til Oslo S, og jobber med å få inn toget fra Bergen, sier pressevakten til NTB.

Togene vestfra stopper på Nationaltheatret stasjon.

– Siden vi har fått fram ett tog nå, håper vi på å få fram ett til. De andre togene våre stanser på andre stasjoner inntil videre, legger Kirkhusmo til.

Dette er alle toglinjene som rammes av feilen: Asker - Kongsvinger, Kongsvingerbanen

Drammen - Dal, Hovedbanen

Drammen - Lillehammer, Dovrebanen

Drammen - Oslo lufthavn/Oslo Airport, Flytoget

Kongsberg - Eidsvoll, Gardermobanen

Oslo S - Bergen, Bergensbanen

Oslo S - Gjøvik, Gjøvikbanen

Oslo S - Jaren, Gjøvikbanen

Oslo S - Rakkestad, Østfoldbanen østre linje

Oslo S - Ski, Follobanen

Oslo S - Stavanger S, Sørlandsbanen

Oslo S - Stockholm, Kongsvingerbanen

Oslo S - Trondheim S, Dovrebanen

Oslo S – Halden – (Göteborg), Østfoldbanen vestre linje

Skien - Eidsvoll, Vestfold- og Gardermobanen

Spikkestad - Lillestrøm, Hovedbanen

Stabekk - Moss, Østfoldbanen vestre linje

Stabekk - Oslo lufthavn/Oslo Airport, Flytoget

Stabekk - Ski, Østfoldbanen

Oslo S har slitt med jordfeil gjennom natten.

Problemene ble først meldt om halv fem, og en time senere meldte Bane Nor at problemet ble løst.

– Jordfeilen har kommet og gått litt gjennom morgenen, og nå er den dessverre tilbake. Så vi anbefaler de reisende å bruke en annen transport hvis de kan, sier pressevakten til NRK.

– Informasjonen fra Vy mangler

Togpendler Dag Refshal fra Fredrikstad ble rammet av kaoset tirsdag morgen da han var på vei fra Fredrikstad til Oslo tirsdag morgen.

På perrongen i Fredrikstad fikk han beskjed om at togets endestasjon ble Ski. Da de reisende ankom Ski, fikk de beskjed om hvilke tog de kunne ta videre.

– De fleste løper jo over, for det er et par minutter til det toget skal gå. Men når vi kommer om bord der, så mangler jo da konduktørene. Så det toget blir da innstilt.

Togpendler Dag Refshal fra Fredrikstad er rammet av togstansen tirsdag morgen. Foto: Dag Refshal

Til slutt endte Refshal opp på toget han opprinnelig hadde tatt fra Fredrikstad, som likevel skulle gå helt til Oslo S.

– Det er smekkfullt, beskriver togpendleren.

– Jeg kommer meg på jobb etter en stund, men jeg synes informasjonen fra Vy mangler. Det er ingen som kan si noe annet enn at det er kansellert og stans på Oslo S. Da blir vi reisende mer eller mindre overlatt til oss selv og de få meldingene som kommer over høyttaleranlegget.

Dette har du krav på

Reisende som opplever at toget sitt blir forsinket eller innstilt har rett på både alternativ transport og prisavslag på billetten.

Det sier seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen.

– Samtidig er det de færreste som ber om refusjon når toget ikke går som det skal, sier Iversen.

Forbrukerrådet har også en «togkalkulator» som gjør det enkelt å finne ut hva du har krav på når toget ikke går.

– Etter våre beregninger kan norske togpassasjerer gå glipp av opptil 100 millioner kroner årlig i refusjoner, sier seniorrådgiveren.