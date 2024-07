Helt tomt for vann ved flere butikker etter kokevarsel

Mange i osloområdet handla raskt da de fikk melding om å koke vannet sitt torsdag. 18. juli.

– Meldingen fra kommunen om kokevarsel ble sendt ut rundt klokken fire i går, og tre timer senere var det helt tomt for vann her, sier Olve Ytre-Arne.

Denne SMS-en gikk ut til innbyggere i tre bydeler i Oslo torsdag. Foto: Faksimile / NTB

Han er assisterende butikksjef for Extra på Langhus, én av butikkene som nå merker pågangen.

– Jeg skal være ærlig og si at da du ringte nå, så trodde jeg først at du ringte for å spørre om vi har vann, ler han.

Bare siden i morges har flere personer ringt butikken for å finne ut om det finnes flaskevann der. Ytre-Arne må da skuffe dem.

– Her er det helt tomt.

HER GJELDER DET: Anbefalingen om å koke vannet gjelder for ca. 100.000 innbyggere i bydel Nordstrand, deler av bydelene Søndre Nordstrand og Østensjø og deler av Nordre Follo kommune.

Bestilte 1000 liter

Også i Coop Prix Østmarkveien på Oppsal er det helt tomt for vann.

– Etter at kokevarselet kom i går så tok det 30 minutter før vannet var utsolgt. Folk kommer fortsatt innom og spør etter vann, men neste leveranse kommer først på mandag, sier butikksjef Jørgen Andersen.

På Rema 1000 Sæterkrysset på Nordstrand var de raske med å bestille opp 1000 liter vann.

– Mye forsvant i går, så vi bestilte ganske mye i dag, sier assisterende butikksjef, Leon Grimshave.

– Vannet skal holde ut helgen, men hvis ikke så har vi en ny levering før åpningstid på mandag. Det er ingen tvil om at det er mange vann-kunder innom nå.

Grimshave tok grep raskt og bestilte mye vann. Så de har fremdeles vann tilgjengelig i sin butikk på Nordstrand. Foto: Leon Grimshave / Privat

Kan ta flere dager

Forurensingen ble oppdaget i rutineprøver av vannet ved Skullerud renseanlegg, som forsyner deler av Oslo og Nordre Follo.

Kilden til forurensningen er fortsatt ikke funnet.

Kommunikasjonssjef Jean-Yves Gallardo i Vann- og avløpsetaten sier de ikke kan svare på hva som har forurensa vannet. Foto: Jørgen Mo / Oslo kommune

– Vi har indikasjoner og funn på noe forurensning i drikkevannet, men vi må analysere det mer, sier kommunikasjonssjef i Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune, Jean-Yves Gallardo.

Han har forståelse for at folk blir utålmodige.

– Slikt tar alltid litt tid. Vi må ta prøver flere forskjellige steder, og vi må følge strenge prosedyrer for analyse av vann, sier han.

Gallardo sier at de må ta flere prøver, og så analysere svarene.

– Det kan ta flere dager, sier han.

FORSYNING: Skullerud vannrenseanlegg forsyner områdene Nordstrand, Holmlia, Lambertseter og Brannfjell i Oslo, og deler av Nordre Follo kommune. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Må koke vannet hvertfall frem til mandag

100.000 beboere i Oslo og Nordre Follo må dermed fortsatt koke vannet sitt de neste dagene.

Det var i går at myndighetene gikk ut og advarte at drikkevannet fra Skullerud vannbehandlingsanlegg ser ut til å være forurenset.

– Det tidligste tidspunktet vi vil oppheve kokevarselet, blir nok mandag, sier Gallardo.

Kokevarselet gjelder for bydelene Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand, samt deler av Nordre Follo kommune.