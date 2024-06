– Det synliggjør jo at det er en svært alvorlig sak, sier politiadvokat Kari Kirkhorn til NRK.

Sent på kvelden fredag 14. juni var det en slåsskamp mellom to guttegjenger på sjøsiden av Oslo Sentralstasjon.

Først skal det ha blitt brukt balltre før det dukket opp en kniv.

En 16 år gammel gutt ble stukket med kniven.

Han ble kjørt til sykehus. Tilstanden var kritisk livstruende.

Kort tid etter ble en annen 16-åring pågrepet. Han ble siktet for drapsforsøk og varetektsfengslet.

Han erkjenner ikke straffskyld.

Torsdag ettermiddag fikk Oslo-politiet en oppdatering om 16-åringen.

– 16-åringen som ble knivstukket i Oslo sentrum i nærheten av Oslo S sent fredag kveld, døde av disse skadene på sykehuset nå i ettermiddag, sier Kirkhorn.

Nå er siktelsen mot den pågrepne 16-åringen endret.

Han er siktet for drap.

Forsvareren hans, Marijana Lozic, ønsker foreløpig ikke å kommentere den endrede siktelsen.

Kjenning av politiet

Den siktede 16-åringen er bosatt i Oslo. Han er godt kjent for politiet fra tidligere.

16-åringen er ifølge VG tidligere domfelt for blant annet vold og knivtrusler.

Store politistyrker rykket ut til Oslo S sent fredag kveld. Alle de involverte i hendelsen var i tenårene. Foto: Adnan Ayanle / PSP

Sist helg ble han varetektsfengslet i én uke. Fredag vil politiet begjære ham varetektsfengslet for to nye uker, forteller Kirkhorn.

Flere mistenkte

Overvåkingskameraer skal ha fanget opp store deler av det som skjedde ved Oslo S. sist fredag.

Ifølge politiet var flere personer involverte i hendelsen. Alle skal ha vært mindreårige.

Foruten 16-åringen som nå sitter i varetekt, ble tre andre gutter ned i 14-årsalderen anholdt av politiet kort tid etter.

Men de ble sluppet fri.

Foreløpig er ikke flere personer pågrepet eller siktet i saken. Kirkhorn vil ikke gå inn på hvor mange som var involvert.

Kari Kirkhorn er politiadvokat i Oslo politidistrikt og leder etterforskningen av saken. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

–Det er flere i tilknytning til den siktedes side og flere på den fornærmedes sid. Det var to ungdomsgrupper som ser ut som de har en konflikt og går til angrep på hverandre.

Er det aktuelt med flere pågripelser?

– Det kan en jo ikke utelukke. Men sett i lys av at dette er svært unge personer, så er andre etterforskningsskritt som er mest nærliggende.

Politiet jobber nå videre med avhør, videogjennomgang og tekniske undersøkelser.

– En normal etterforskning og en bred og grundig etterforskning, sier Kirkhorn.

Få drap begått av mindreårige

Tall fra Kripos viser at svært få personer under 18 år dreper her i landet.

Knivstikkingen ved Oslo S. som nå har endt i et drap, er det tiende siden 2013.

Sju personer mellom 15 og 17 år er dømt eller siktet for drap i denne perioden.

I desember fjor ble en ung mann drept i Bærum etter en knivstikking.

Den siktede var bare 14 år gammel da drapet skjedde.

Siden 2013 er tre drap begått her i landet av en gjerningsperson under 15 år.

Den yngste var dem var 13 på gjerningstidspunktet.