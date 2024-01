Gasslekkasje etter kollisjon mellom to lastebiler

Saken oppdateres

På Bølerveien utenfor gjenvinningsstasjonen ROAF Berger i Lillestrøm har to lastebiler i kveld kollidert. Den ene lastebilen bruker gass som drivstoff og det har oppstått en lekkasje i drivstofftankene som gjør at gassen nå lekker ut.

– Er det fare for at lastebilen kan eksplodere?

– Per nå er det ikke noen fare for det, sier operasjonsleder Ronny Samuelsen til NRK.

POLITI PÅ PLASS: Ingen får gå i nærheten av ulykkesstedet Foto: Bård Nafstad / NRK

Brannvesenet jobber på stedet for å sikre område.

– Sikkerhetssonen på 100 meter er satt opp for å være helt sikker på at det ikke skal begynne å brenne eller at noen skal bli skadet, sier innsatsleder Magnus Hovelsrud Andresen.

Lastebilen tømmes nå for gass, og området vil være stengt inntil det er gjort. Politiet tror det kan ta flere timer. En lang rekke biler står nå i kø og venter på at veien skal åpnes igjen.

RYKKER UT: Alle nødetatene er på stedet Foto: Bård Nafstad

Ulykken skjedde klokken 19:16 i kveld og alle nødetatene rykket ut til stedet.

– Den ene lastebilen skal ha relativt store materielle skader. Den ene føreren satt fastklemt, men er nå frigjort, sier Samuelsen.

Sjåføren er nå kjørt til Ahus med lettere skader. Sjåføren av den andre lastebilen er uskadd.