Funn av død person i Lørenskog

Politiet har rykket ut til et boligområde i Lørenskog fredag ettermiddag.

Ifølge politiet er en person er funnet død inne i en leiligheten. Politiet ser på saken som mistenksom, på grunn av funn i boligen.

– Vi har kjørt noen personer til avhør som foreløpig har status som vitner i saken, sier politiets innsatsleder Magnus Hovelsrud Andresen til NRK.

Han sier videre at det er for tidlig å si noe om det har blitt begått et drap, men at de ser på dette som et dødsfall de er nødt til å undersøke.

Operasjonsleder i Øst politidistrikt, Finn Håvard Aas sier at de gjennomfører vitneavhør og gjør tekniske undersøkelser på stedet.