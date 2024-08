Full stans i togtrafikken ved Oslo S

Det er full stans ved Oslo S på grunn av en jordfeil ved stasjonen.

– Vi jobber med å rette feilen. Ny oppdatering klokken 8. Vi anbefaler at du bruker annen transport hvis du kan, skriver Bane Nor på sine nettsider klokken 6.52 tirsdag morgen.

Problemene ble først meldt om halv fem, og en time senere meldte Bane Nor at problemet ble løst. I en oppdatering halv syv skriver de at Oslo S fortsatt er stengt.

– Jordfeilen har kommet og gått litt gjennom morgenen, og nå er den dessverre tilbake. Så vi anbefaler de reisende å bruke en annen transport hvis de kan, sier pressevakten i Bane Nor.

Bane Nor har ingen anslag på når problemet er løst.

– Vi har mannskaper ute og jobber så raskt vi kan for å finne og utbedre feilen, sier pressevakten.

Alle toglinjer blir påvirket av feilen.