Tropevarmen er på besøk – men hold på svømmeføttene

Finn frem shortsen og sandalene. Tropevarmen lander torsdag og det kan faktisk bli varmerekord nasjonalt.

– Det er spennende å se hvor høyt vi kommer på gradestokken. Det var over 30 grader sør i Sverige i går og det er den lufta som er på vei mot oss nå, sier statsmeteorolog John Smiths.

Superværet kommer etter et heftig regnskyll – i flere dager har det bøttet ned over hele Østlandet. Nå som varmen er her frister det kanskje med en dukkert?

Men det er bare et problem – om man holder til i hovedstaden.

Vannet har brakt med seg en ulekker badekompanjong.

Kloakk.

Hopp i havet, eller? Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Kloakken renner over

Problemet oppstår når det regner mye på kort tid.

– Vi fraråder bading med inntil et døgn etter kraftig regnvær. Det er fordi vi vet at med mye regn så øker sannsynligheten for bakterier i fjorden.

Det sier fagansvarlig for badevannsovervåking i Oslo kommune, Hans Kristian Daviknes.

Bakteriene badesjefen snakker om kommer blant annet fra hjemmet ditt, mer presist doskålen. Avløpet i Oslo kan nemlig bare ta unna en begrenset mengde vann.

Når kapasiteten er sprengt blir kloakk sendt ut i elver som Alnaelva og Akerselva.

Forurenset vann fra næring, jodbruk og avføring fra ville dyr kan også havne i fjorden.

Det kan være smart å bytte morgenbad med nattbad. Med mindre du vil svømme i vannet du ser på bildet her da? Foto: Heiko Junge / SCANPIX

Kan ende med oppkast og diaré

Disse bakteriene er ikke bare ulekre – de kan også gi sykdom.

Det er særlig opphopning av E-coli i vannet som kan gi mage- og tarminfeksjoner, nærmere bestemt oppkast og diaré. Huden kan også bli irritert.

Dette gjelder spesielt for små barn og personer med nedsatt immunforsvar, leversykdom eller sensitiv hud.

– Hvis man absolutt må bade, så prøv i aller størst grad å unngå å svelge vann. Det er mitt beste råd, sier Daviknes.

Det er også lurt å dusje så kjapt som mulig etter dukkerten.

Han legger også til at jo lengre du venter, desto færre bakterier er det i vannet.

Vannes ut etter noen dager

De fleste bakteriene dør faktisk etter 24 timer, enda raskere om det er mye solskinn

– Det tar rett og slett tid før de forsvinner. Derfor sier vi at, etter et døgn så blir det som regel trygt å bade igjen, sier Jean-Yves Gallardo, kommunikasjonssjef i vann og avløpsetaten.

KONTROLLER: I sommermånedene sjekkes badevannet. Etter tunge regndager er kvaliteten ofte dårlig innerst i fjorden.

Men hvis du absolutt må bade, er det smarteste å dra lengst mulig ut i fjorden.

– Kanskje ut på en av øyene eller Huk for eksempel.

Versting-stedene er badeplasser nær utløpene til elver og bekker.

For eksempel innerst i havnebassenget, som Bjørvika og Sørenga

Dra til skogs

Men kanskje går det ikke å vente? Når solen steker og svetten renner over kan en dukkert bli en nødvendighet.

Da kan løsningen være å stikke til skogs. Ifølge bymiljøetaten er det tryggere å legge til svøms i innsjøene i marka.

Jo lenger inn i marka man drar jo bedre er vannkvaliteten, og kanskje er du så heldig å finne litt av skogens gull langs veien.

I POSE OG KANO: I marka er det flere badevann der sjansen for å treffe på tarmbakteriene er mye lavere. Foto: Eva Cecilie Simensen / DNT Oslo og Omegn

Uansett blir det flere badedager for finværet blir her til helgen.

Ifølge statsmeteorologen får Østlandet det samme knallværet på fredag.

– På lørdag kan det bli litt mer skyer, men det blir også høye temperaturer. Søndagen er litt mer usikker, sier statsmeteorologen.