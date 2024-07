• Amir, en 21-åring fra Oslo, debuterer snart med sitt første soloalbum etter en turbulent oppvekst.

• Som 14-åring ble Amir plassert på institusjon og senere i et fosterhjem, noe som førte til at han rømte da han fylte 17 år.

• I et år bodde Amir fra sofa til sofa, jobbet flere steder og skrev tekster hver gang han fikk muligheten.

• Han begynte å skrive etter å ha deltatt på et spontant skrivekurs ved et lokalt ungdomssenter, noe som ga ham et utløp for følelsene og tankene sine.

• Noen av tekstene han skrev har blitt til sanger på albumet som slippes snart.

• Til høsten flytter Amir til Alta for å studere til å bli sosionom, og har foreløpig ingen videre planer for musikken.

