Det bekrefter samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

NRK møter ham på en bussholdeplass ved E18 i Bærum.

Her køer det seg fort.

Den siste tiden er rushtidskøene blitt verre og det er lange køer også på søndagskveldene.

Pendlere har klaget og krisemøter er holdt.

Til slutt bestemte Nygård seg: Elbilene skal få slippe inn i kollektivfeltene igjen.

Asker - Lysaker

Det skjer på strekningen fra Asker til Lysaker i morgen, lørdag 7. september. Skiltene er på plass.

– Det er grunn til å være takknemlig for at Vegvesenet har jobbet raskt med dette her.

– Så da håper vi det i hvert fall hjelper til i helgene hvor det har vært en betydelig utfordring for denne regionen, sier samferdselsministeren.

Han sier at helgeåpningen først skjer på E18. Så kommer de andre innfartsveiene til Oslo om litt.

NYE SKILT: Prosjektleder i Statens vegvesen, Halvard Gavelstad, og samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) åpner opp lørdag og søndag, men ikke mandag til fredag. Foto: Christopher Isachsen Sandøy / NRK

Ikke godt nok

Ordførerne i Asker og Bærum og fylkesordføreren i Akershus mener at det å åpne bussfila ikke er godt nok.

De påpeker ikke hjelpe det spor for alle dem som stamper i kø på hverdagen.

På krisemøtet i forrige uke var de klare på at elbiler med minst to passasjerer bør få bruke kollektivfeltene til enhver tid. I tillegg til at det vil kunne minske køtrykket, ønsker lokalpolitikerne å oppfordre til samkjøring.

– Det er fortsatt fem av sju dager i uka det er køkaos. Er det aktuelt å gjøre noe også på hverdagene?

– Vi har dessverre ikke kapasitet i Operatunnelen til å slippe opp på hverdagene. Derfor må vi sammen med lokale myndigheter, og sammen med kollektivaktørene, forsøke å finne gode løsninger for at folk skal komme seg til og fra der de skal.

– Og så må vi også oppfordre kommunene til å se om det er ting de kan gjøre for å hindre at vi får overløpstrafikk inn i bomiljøene til folk, sier Jon-Ivar Nygård.

TAPET OVER: Statens vegvesen bytter ut skiltene på E18. Foto: Christopher Isachsen Sandøy / NRK

Stengte Ring 1

Elbilene ble kastet ut av kollektivfeltene for å redusere biltrafikken til og i Oslo. Der er nemlig Ring 1 stengt i tre år.

Veien er stengt i forbindelse med byggingen av nytt regjeringskvartal: Hammersborgtunnelen skal terrorsikres og senkes ti meter.