Saken oppsummert: Pendlere og politikere er frustrerte over køen på E18 vest for Oslo, etter at elbilene ble kastet ut av kollektivfeltet og stengingen av Ring 1 i Oslo.

Køen fører til at folk kommer for sent til jobb og oppdrag, og det er foreslått at kollektivfeltet åpnes for elbiler igjen i visse perioder av døgnet.

Busspendlere merker at bussen kommer lettere frem på E18 nå enn tidligere, men ingen har merket at flere tar bussen inn til Oslo etter elbilene forsvant fra kollektivfeltet.

Ordfører i Asker, Lene Conradi, mener samkjøring kan være en løsning for å redusere antall biler på veien.

Fylkesordfører i Akershus, Anette Solli, mener staten må gi mer penger til kollektivtilbudet i Akershus etter stengingen av Ring 1 i Oslo.

Forskningsleder på Transport økonomisk institutt, Askill Harkjerr Halse, mener det mest effektive tiltaket for å minske køen vil være å gjøre det dyrere å kjøre bil i rushtiden.

– Det går veldig treigt. Det er mye trafikk.

Slik beskriver tømrer Alan Shair fra Horten køen på E18 inn mot Oslo fra Asker.

Shair har flere oppdrag i Oslo. Køen gjør at han ofte kommer for seint.

– Nesten hver dag. Hvis jeg kjører klokka fem på morgenen, da rekker jeg det.

Onsdag kjørte han ikke fra Horten før klokka seks. Derfor kom han for seint til befaringa han skulle ha i Oslo klokka ni.

PENDLER: Tømrer Alan Shair fra Horten kommer ofte for seint til oppdrag i Oslo på grunn av køen. Foto: Kjartan Røslett / NRK

Verst på morgningen

Flere pendlere NRK har prata med er enige med Shair.

Statens vegvesen bekrefter at det er mer bilkø vestfra etter at elbilene ble kasta ut av kollektivfeltet og stengingen av Ring 1 i Oslo.

Dette beskrev de i en rapport fra juni.

Det gjelder særlig i ettermiddagsrushet, og søndag ettermiddag på typiske utfartshelger.

Videre skriver de at i uke 19, som var uken før elbilene ble kasta ut, var gjennomsnittsfarten på rundt 70 kilometer i timen til 45. Uka etter var snittet på 25 kilometer i timen.

– Det er ganske ufremkommelig mesteparten av dagen. Spesielt på morgenkvisten, forteller Geir Tangvald-Jensen.

UFREMKOMMELIG: Askerbøringen Geir Tangvald-Jensen forteller at køen på E18 har blitt verre. Foto: JON PETRUSSON / NRK

Han forteller at folk bruker mer tid enn noen gang etter at kollektivfeltet ble sperret for elbiler.

Tangvald-Jensen sier de som bor i Asker og Bærum er frustrert. Men hvordan køproblemene skal løses er ingen enkel oppgave.

– Det er ikke noe rask løsning her, men de må kanskje åpne kollektivfeltet i visse perioder av døgnet, foreslår han.

Føler seg innesperret

Ordfører i Asker Lene Conradi fra Høyre forteller at køen går hardt utover for de som bor i kommunen.

– Det er en stor belastning for våre innbyggere. De opplever seg innesperret.

Hun er enig med Askerbøring Tangvald-Jensen. Kollektivfeltet må åpnes for elbiler igjen.

INNESPERRET: Høyres ordfører i Asker, Lene Conradi, forteller at køen er en stor belastning for de som bor i kommunen. Foto: Ola Hana / NRK

Samkjøring er et forslag. Hvis flere kjører sammen vil man også få færre biler på veien slår ordføreren fast.

Conradi forteller at køen i Asker nå står oftere enn før. Både i helger og kvelden.

Belastningen på lokalveiene er også stor.

– Hvordan blir det å leve med dette hvis det ikke blir gjort noen endringer?

– Det er faktisk ikke mulig.

– Mindre trafikk i bussfeltet

Det er nå over tre måneder siden elbilene forsvant fra kollektivfeltene i Oslo og Akershus.

Målet med elbilforbudet var at bussene skulle komme seg lettere frem, og at flere skulle reise kollektivt.

– Det er vel mindre trafikk i bussfeltet nå enn det var før sommeren. Det er jo fordi alle elbilene er kasta ut, selvfølgelig, forteller busspendler Dag Karsten.

Men Karsten sier køen på E18 gjør at flere bilpendlere bruker lokalveiene.

Det gjør det vanskeligere for bussene å komme seg frem på innerveiene forteller Johanne Lie Tærum.

BEDRE: Busspendler Johanne Lie Tærum forteller at bussen kommer lettere frem på E18 nå sammenlignet med tidligere. Foto: JON PETRUSSON / NRK

– Der er det mye trafikk som gjør at bussen kommer forsinket inn til bussholdeplassen, sier Tærum.

Kollektivpendlerne NRK har pratet med er enige. Bussen kommer lettere frem på E18 nå enn tidligere.

Men ingen av dem har merket at flere tar bussen inn til Oslo etter elbilene forsvant fra kollektivfeltet.

– D ønn stopp

Ifølge fylkesordfører i Akershus Anette Solli fra Høyre har rushtiden på E18 vest for Oslo blitt lenger.

– Nå er det dønn stopp, også midt på dagen.

Solli og fylkesrådet i Akershus har ansvar for kollektivtilbudet i fylket.

Hun forteller at de bruker alle pengene de har på at innbyggerne skal reise kollektivt.

MER PENGER: Fylkesvaraordfører i Akershus, Anette Solli, fra Høyre mener staten må gi mer penger til kollektivtilbudet i fylket. Foto: Jon Petrusson / NRK

Men når regjeringen og Statens vegvesen stenger Ring 1 i Oslo mener Solli at staten må gi mer penger til kollektivtilbudet i Akershus.

– En sånn pakke burde vært til stede. Dette virker rett og slett litt dårlig forberedt.

Hvis de hadde fått mer penger ville de også kunne satt opp flere bussavganger slår fylkesordføreren fast.

Vil ha høyere rushtidsavgift

Askill Harkjerr Halse er forskningsleder på Transport økonomisk institutt.

Tall de har hentet inn viser at det har blitt litt færre biler på veiene inn mot Oslo.

Men nedgangen er for liten til at man unngår at køene blir lengre.

– Der det var mye kø fra før, som vest for Oslo, så ser man at det er litt utfordringer.

RUSHTIDSAVGIFT: Forskningsleder Askill Harkjerr Halse hos Transport økonomisk institutt mener høyere rushtidsavgift er løsningen på køproblemene vest for Oslo. Foto: Jon Petrusson / NRK

Halse mener at det mest effektive tiltaket for å minske køen vil være å gjøre det dyrere å kjøre bil i rushtiden.

Samtidig kan man gjøre det billigere å kjøre bil når det er færre folk på veiene.

Så høyere rushtidsavgift, det er svaret?

– Det vil nok ikke ha en kjempestor effekt, men selv en liten effekt kan ha ganske stor betydning for å få trafikken til å flyte bedre.