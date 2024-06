Forsinkelser i togtrafikken rundt Oslo: – Vil ta tid

En feil ved togsporene mellom Lillestrøm og Oslo lufthavn fører torsdag til forsinkelser og innstillinger, opplyser Bane Nor.

Mannskap er på vei til stedet.

– Togene går fortsatt, men de må kjøre sakte på en bit av strekningen og da blir det en del forsinkelser, sier pressevakten.

Bane Nor vet ikke når feilen blir rettet, men opplyser at det kan drøye til kvelden. I en oppdatert melding skriver Bane Nor at de ventes en ny oppdatering rundt feilen først klokken 4 natt til fredag.

En rekke toglinjer blir berørt av feilen, blant annet flytoget og Dovrebanen.

En sporveksel ved Asker fører også til forsinkelser og innstillinger torsdag. Kl. 15.22 ble feilen rettet.

– Reisende må fortsatt regne med forsinkelser, sier Kirsten McDonagh, pressevakt i Bane Nor.

Toglinjer som kan påvirkes:

Spikkestad – Lillestrøm, Hovedbanen

Kongsberg – Eidsvoll, Gardermobanen

Drammen – Dal, Hovedbanen

Asker – Kongsvinger, Kongsvingerbanen

Oslo S – Bergen, Bergensbanen

Oslo S – Stavanger S, Sørlandsbanen

Drammen – Lillehammer, Dovrebanen

Skien – Eidsvoll, Vestfold- og Gardermobanen

Drammen – Oslo lufthavn/Oslo Airport, Flytoget

Drammen – Lillehammer, Dovrebanen

Skien – Eidsvoll, Vestfold- og Gardermobanen

Kongsberg – Eidsvoll, Gardermobanen

Stabekk – Oslo lufthavn/Oslo Airport, Flytoget