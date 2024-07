• Hjelpetilbudet 24sju i Oslo, som tilbyr hjelp til de mest utsatte rusavhengige, er under avvikling på grunn av manglende finansiering fra Helsedirektoratet.

• Sykepleie på hjul, som kjører rundt i Oslos åpne rusmiljø, melder om økende etterspørsel.

• Rusturisme spiller også inn, med mange rusavhengige som kommer til Oslo fra andre deler av landet.

• Helseminister Jan Christian Vestre har uttalt at regjeringen vil legge frem en forebyggings- og behandlingsreform, men at det er behov for tre strakstiltak denne sommeren for å redusere overdoser.



