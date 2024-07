Torsdag ettermiddag har til sammen fire ungdommer blitt ranet på Lillestrøm stasjon og på Strømmen storsenter.

Det sier operasjonsleder i Øst politidistrikt, Melissa Krag.

– De fornærmede er i aldersgruppen 14 til 19 år og fremstår som tilfeldig valgte ofre.

Truet med å bruke våpen

– Gjerningspersonen truet med å bruke våpen, men om personen bar våpen på kroppen er ikke kjent. Våpen ble ikke fremvist.

Krag forteller at det kun er én mistenkt i saken som de tror står bak alle ranene.

– Vi har konkrete opplysninger som kan lede oss

til den mistenkte i saken.

Politiet ønsker ikke å kommentere ytterliggere om hvem den mistenkte er.

Ifølge Romerikes blad skal gjerningspersonen ha fått noen av de fornærmede til å vippse.

Flere hendelser hvor tenåringer ranes

Tidligere i sommer ble flere unge personer utsatt for de såkalte Vipps-ranene i Oslo.

Da utrykte byrådsleder i Oslo, Eirik Lae Solberg, dyp bekymring for at tenåringer skulle føle på stor utrygghet.

– De må føle at samfunnet stiller opp for dem. For ellers så går det utover den langsiktige tilliten de har til samfunnet rundt seg, sa Solberg til NRK.

En 16 år gammel gutt ble i etterkant pågrepet for til sammen 12 tilfeller av ran eller medvirkning til ran.