Fem bilbranner på kort tid i Oslo – trolig påsatt

De fire første brannene oppsto torsdag morgen på Kjelsås i Oslo.

Klokken ni får politiet melding om en femte. Ikke langt unna, nå på Grefsen.

Denne gang ble brannen raskt slukket av brannvesenet og bilen slapp å bli totalskadet.

– Skadeomfanget er ulikt, men det er helt åpenbart at vi står ovenfor noen som går rundt å tenner på biler i område, sier innsatsleder Tore Barstad.

SAMMENHENG: Innsatsleder Tore Barstad sier at politiet har stor grunn til å tro at det er samme gjerningsperson eller personer på alle brannene. Foto: Andreas de Brito Jonassen / NRK

Politiet har nå styrket innsatsen for å få fatt i gjerningspersonene. Klokken ti er de fortsatt i området Kjelsås/Grefsen med mange patruljer.

– Vi søker både med hunder, droner, motorsykler og politihelikopter, sier innsatslederen.

Flere i samme område

Politiet mener det er snakk om påtenning av bilene.

Foran den femte bilen ligger et forkullet tøystykke.

– Det har sannsynligvis blitt brukt til å sette fyr på bilen, sier Barstad.

Dette tøystykke ble funnet i den femte brannen. Foto: Bård Nafstad / NRK

– Hvis du har opplysninger i saken som ikke allerede er gitt politiet ønsker vi at du tar kontakt med oss, enten i området eller via telefon, melder politiet.

Ingen er foreløpig pågrepet i saken.

Ifølge Nordre Aker Budstikke har politiet fått opplysninger om at to personer er sett løpende i retning Nydalen etter den siste brannen og at de undersøker saken.

KNUST: Slik så den femte bilen ut etter brannen var slukket. Foto: Bård Nafstad / NRK

Politiet fikk melding om den første bilbrannen klokka 2.16 og den andre klokka 3.51. Så drøyt en time senere kom meldingen om en tredje.

En og en halv time senere en fjerde.

Like etter syv var de fire første brannene meldt slukket.

TETT PÅ: Alle brannene var i et område man kaller Grefsenplatået. Foto: Helge Carlsen / Kartoteket

Jakter gjerningspersoner

Politiet har foreløpig ingen konkrete mistenkte, men har hele torsdag morgen gjort søk i nærområdet etter eventuelle gjerningspersoner.

– Det er et område med flere steder å gjemme seg bort, så det er et krevende søk. Men vi bruker mange ressurser og prioriterer det høyt, sa operasjonsleder Øyvind Schalla-Aasen klokken 6.30.

Politiet har fortsatt ikke observert noen klokken syv. De ber derfor vitner komme frem om de har sett noen i området Myrerskogveien, Myrerveien og Kurveien mellom klokken 01 og 06.30.

– Det gjelder også hvis noen har parkert biler med kamera, eller andre som har kamera i området som har observert personer som er av interesse for politiet, sier operasjonslederen.

MANGE: Både politi og brannvesen møtte mannsterkt frem på Kjelsås. NUMMER TO: Da brannvesenet nettopp hadde slukket denne brannen kom meldingen om en tredje. ØYEVITNE: Det var en politipatrulje på stedet som så flammene fra den tredje brannen og meldte fra til brannvesenet. FIRE: Og ikke lenge etter oppsto denne brannen, den fjerde i rekken. TAXI: Denne gangen var det en taxi som ble satt fyr på.

Samme tid og sted

Ingen skal ha blitt skadet i brannene.

Men den tredje brannen oppsto i en garasje og den fjerde tett på et hus. Det var derfor fare for at brannene skulle spre seg.

Den første bilen begynte å brenne i Kurveien på Kjelsås, mens den andre og fjerde bilen som begynte å brenne, sto parkert i Myrerveien. Garasjen som huser den tredje, ligger i Nordstjerneveien.

Politiet og brannvesenet er på stedet med flere enheter torsdag morgen. Foto: Adnan Ayanle / PSP

Det er bare noen hundre meter mellom bilene.

Nærheten i tid og sted gjør at politiet tror de var påsatt.

– Utover det ser vi ikke noe mønster. Det er ingen likhetstrekk mellom bilene, sier Schalla-Aasen i Oslopolitiet.

Politiet setter ikke inn ekstra beredskap som følge av hendelsene.