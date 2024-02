Gult farevarsel om flom er sendt ut for lavtliggende områder i Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud, Oslo og Akershus på fredag.

Regnet vil fortsette utover dagen.

– Det blir nok mest nedbør i Agder, Telemark og på vestsiden av Oslofjorden. I de ytre delene der kan det antagelig komme 30–50 millimeter regn, sier meteorolog Espen Biseth Granan.

Lenger inn i landet vil nedbøren komme som sludd og snø. Regnet er ventet å dabbe av rundt kl. 12, først i Agder, også videre nord utover dagen.

Kan renne over

Men før det kommer det til å dra med seg smeltevann fra is og snø mange steder.

Det kan føre til overvann og lokale oversvømmelser flere steder, ifølge Elise Trondsen, vakthavende hydrolog hos flomvarslingen til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

– Snø og is som ligger i elver og bekker, stikkrenner og kummer kan sperre for vannet, sånn at det tar en annen vei, for eksempel inn mot hus og utsatte kjellere, sier Trondsen.

Hun anbefaler folk som ofte er utsatt for oversvømmelser om å ta forholdsregler.

– For dem som ofte er berørt av sånne situasjoner, så bør det være aktuelt å sørge for at man får flyttet ting bort fra kjeller, sier Trondsen.

Bymiljøetaten var torsdag ute på kjente «problemområder» i Oslo.

– Vi har ryddet opp og rensket avløp. En ekstra utfordring nå er at det ligger mye snø som kan smelte og øke vannmengden, sier Marianne Haug, avdelingsleder for Vei og gate.

Om vannet samler seg opp kan det bli utfordrende kjøreforhold.

– Vi oppfordrer alle som bilister til å kjøre forsiktig og ta seg god tid i dag, sier Haug.

Natt til lørdag minker flomfaren igjen, ifølge Varsom.no.

HØY VANNSTAND: Meteorologene anbefaler folk å sikre gjenstander i strandsonen, og sjekke fortøyninger på båter. Grafikk: Meteorologisk institutt

Venter storm på sørlandskysten

Sammen med regnet kommer også kraftig vind. Fredag morgen treffer den Sørlandet først.

– Da snakker vi nok om en storm på kysten. Etter hvert vil dette vindfeltet dra seg opp mot Oslofjorden, sier meteorolog Granan.

I Østfold og ytre deler av Vestfold er det sendt ut farevarsel om kraftige vindkast på 25–30 m/s.

Vinden sammen med nedbøren gjør også at det er ventet høy vannstand langs hele kysten fra Agder til svenskegrensen.