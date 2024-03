Erling Folkvord bisettes tirsdag

Tirsdag bisettes tidligere Rødt-politiker Erling Folkvord i en åpen seremoni fra Arbeidersamfunnet i Oslo.

Han døde fredag 1. mars.

Folkvord ble født i Levanger i Trøndelag. Han var politisk aktiv fra 60-tallet, og fra 1990 til 1997 var han nestleder i Arbeidernes Kommunistparti (AKP).

Folkvord satt i Oslo bystyre for Rød Valgallianse i til sammen 19 år og ble partiets eneste stortingsrepresentant gjennom tidene da han ble valgt inn i 1993. Da Rød Valgallianse ble til Rødt i 2007, ble Folkvord med inn i det nye partiet.

– Erling var engasjert i Rødt, og selv om han ikke alltid var enig i de valgene Rødt tok, deltok han aktivt og har gjort en viktig jobb som har hatt betydning både for Rødt, Oslo og Norge. Det vil jeg på vegne av hele bevegelsen Rødt takke Erling for, sa Rødt-leder Marie Sneve Martinussen da det ble kjent at han var død.

Erling Folkvord ble 74 år gammel.