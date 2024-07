Politiet rykket ut til en trafikkulykke på E18 ved Lysaker i Oslo natt til onsdag.

Først trodde politiet at to biler hadde krasjet, men det viste seg at det var en bil som hadde kollidert med en mur på siden av veien.

Video viser kappkjøring

Politiet mistenker at det er to biler som har kappkjørt med hverandre.

– Vi har sett videoklipp, og det fremstår som at det er to biler som kjører samlet. Vi mistenker at det kan være i kappkjøring,, sier operasjonsleder Bjarne Endal Pedersen.

Det er når den bilene tar av fra E18 utgående ved Lysaker, at den kolliderer i den ene murveggen.

Politiet er på plass etter at en bil har krasjet inn i en mur i høy hastighet. Foto: Adnan Ayanle

De to som politiet mistenker kappkjørte, er begge menn i 20-årene.

Det er fortsatt usikkert hvor skadd føreren som kjørte inn i muren er, men han skal ha blitt alvorlig skadd.

Beslaglagt førerkortene

Politiet har tatt midlertidig beslag av førerkort til fører av begge bilene.

– I utgangspunktet er kappkjøring en alvorlig hendelse, og trafikkulykken er i hvert fall en alvorlig hendelse.