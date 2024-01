Derfor er det trangt i Oslos gater etter snøfallet

– Vi prøver å legge snøen der den er minst til hinder, men et eller annet sted vil vi måtte legge den og som regel er den i veien for noen, sier Joakim Hjertum i Bymiljøetaten.

Siden nyttår har snøen lavet ned i flere omganger i hovedstaden.

Mange gater og veier er blitt trangere og trangere på grunn av brøytekanter som tar mer og mer plass.

Når biler i tillegg har parkert, frykter brannvesenet at de ikke skal komme fram.

Legger skyld på byutvikling

Hjertum har ansvaret for snøbrøyting av de kommunale veiene i Oslo.

Han forteller at byens brøytemannskaper har færre steder å gjøre av snøen nå enn før.

Byutvikling og fortetting får deler av skylda.

Som eksempler peker han på byutviklingsområdene Løren og Ensjø.

Her var det tidligere store industriområder og parkeringsplasser. Ting lå lenger unna veien enn i dag.

Joakim Hjertum er seksjonssjef for veidrift og vedlikehold i Bymiljøetaten i Oslo kommune. Foto: Snorre Tønset / NRK

– Nå bygges dette om. Det bygges hus inntil fortauet, og det er næring, kaféer, butikker i første etasje med adgang rett fra fortauene.

Hjertum peker også på dagens bruk av veier.

– Vi ser at det lages flere og flere kollektivfelt for eksempel for å få frem kollektivtrafikken, og det bygges sykkelfelt for å fremme sykling, sier Hjertum i Bymiljøetaten.

Han nevner også bredere fortau, vareleveringslommer, parkanlegg eller sittemuligheter på fortauene for å skape hyggelige byrom, torg og møteplasser.

– Byen er i utvikling, byen skal brukes og det skal være en levende by.

Han mener det da er behov for en infrastruktur for å følge opp dette.

– Da ser vi at det er mange forskjellige elementer som skal inn i veien og snøen får da ofte dårlig plass.

Bortkjøring

Siden 2. januar har kommunen kjørt bort snø fra gater i Oslo.

Men fortsatt er det stor opphoping av snø langs mange gater og veier.

Foto: Hallgeir Braastad / NRK

Arbeidet med å fjerne snøen tar lang tid, forteller Hjertum.

– Bortkjøring må koordineres for hele byen. Det er begrenset med deponiplass i Oslo.

Før veier kan ryddes for snø, må de ofte være tomme for biler.

Da må det settes opp parkering forbudt-skilt.

– Da vil vi ha behov for bistand fra bybetjenter for å fjerne feilparkerte biler og tauebiler for å fjerne biler som ikke flytter seg selv.

Når kommunen planlegger å fjerne snø fra gaten der du bor, kan du se HER.

Hva skjer med snøen?

Der det er mulig, blir snø frest inn i for eksempel hager eller grøntområder, forteller Hjertum.

– Det er også noen mindre snøhauger her og der med lokal snø som ikke deponeres, men som håndtere lokalt i nærområdet.

Men det aller meste av snøen som kjøres bort fra veinettet, havner på snø-lekteren Terje, på Grønlikaia.

Han er snøsmelteanlegg som renser snøen som dumpes i sjøen. Du trenger javascript for å se video. Han er snøsmelteanlegg som renser snøen som dumpes i sjøen.

Siden 2. januar har snø-lekteren vært i drift døgnet rundt.

Har Terje kapasitet til å ta imot all den snøen som ligger i Oslos gater nå?

– Ja, den tar imot snø fortløpende, og den tar imot snø så lenge vi har behov for å fjerne snø.

Noen ganger må snøen mellomlagres før Terje har kapasitet til å smelte den og rense den for forurensning fra partikler, oljerester og tungmetaller.

– Vi har noen definerte parkeringsplasser som vi bruker til mellomlagring av snø.

Når Oslos gater og veier er ryddet for snø, er det ikke mulig å gi et svar på.

– Vi kjører så lenge vi har behov for det, med tanke på trafikksikkerhet og fremkommelighet.

– Men som regel pleier det å være snøfritt til 17. mai. Så før 17. mai så er det nok bra her mange steder, avslutter Hjertum.