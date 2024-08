Må kutte flere milliarder etter trippelt sjokk: – Dette er et stormvarsel

– Oslo kommune står i en svært alvorlig økonomisk situasjon, sier byrådsleder Eirik Lae Solberg (H).

– Vi står foran en økonomisk snuoperasjon som vi ikke har sett siden 90-tallet, legger han til.

Byrådslederen møter NRK sammen med finansbyråd Hallstein Bjercke (V). To alvorstyngede kommunetopper kommer med det de selv betegner som et stormvarsel overfor befolkning og ansatte.

Tre sjokk på én gang

– På mange måter kan du si at det er trippelt sjokk, sier Bjercke.

Finansbyrådens tre sjokk er disse:

Vanskelige økonomiske tider i samfunnet generelt med blant annet høy rente, høy inflasjon og økte sosialhjelpsutgifter.

At regjeringen har fratatt Oslo skatteinntekter.

At det forrige byrådet ifølge det nåværende har levd over evne.

– De tre sjokkene kommer på én gang. De må vi tilpasse oss, og det må vi gjøre nå. Desto lenger man venter, desto tøffere og hardere blir virkemidlene man må bruke, sier Hallstein Bjercke.

Ingen områder skjermes

Allerede i mai var Oslo-byrådets leder og nestleder ute og sa at mørke skyer truer. Nå brygger det altså opp til storm.

Neste års Oslo-budsjett blir lagt fram 25. september. Torsdag og fredag denne uka er byrådet samlet til siste budsjettkonferanse.

– Alle byrådene har fått klar beskjed om å gå grundig gjennom pengebruken i sine sektorer og foreslå kutt.

– Vi er ikke i en situasjon nå hvor diskusjonen er hvem som skal få størst påplussinger. Situasjonen er at alle har fått beskjed om å foreslå kutt. Ingen områder skjermes for denne diskusjonen, sier Eirik Lae Solberg.

Flere milliarder

De to sier at Oslo må kutte flere milliarder de neste åra.

Hvor mye som må tas neste år og hvem det vil ramme vil de fortelle når de legger fram budsjettet.

Målet er å gjøre det så skånsomt som mulig for innbyggerne.

– Men når det er så store kutt, kommer det til å merkes, sier Eirik Lae Solberg.

– Må dere bryte valgløfter?

Vi har fortsatt ambisjonene i Hammersborg-erklæringen. Vi har ikke tenkt å avlyse dem nå. Men så er det ikke tvil om at forutsetningene for å få det til er annerledes nå enn da vi satt og forhandlet byrådserklæring, sier Hallstein Bjercke.

– Skylder på alle andre

Arbeiderpartiets gruppeleder Marthe Scharning Lund mener byrådet kan takke seg selv.

– Stormen Høyre-byrådet varsler har de selv satt i gang ved å gi altfor mange dyre og urealistiske løfter i valgkampen.

– At de forsøker å tegne et bilde av at det rødgrønne byrådet ikke hadde kontroll på økonomien faller på sin egen urimelighet, sier hun.

Lederen for opposisjonen i bystyret mener at byrådet driver en kampanje hvor de skylder på alle andre. I stedet bør de fortelle at de av egen fri vilje skal kutte 1 milliard kroner i inntekter fra eiendomsskatten på de dyreste boligene, mener hun.

TOTALT UANSVARLIG: Byrådet sier av egen fri vilje fra seg 1 milliard, påpeker Marthe Scharning Lund. Foto: Hallgeir Braastad / NRK

– Skattekutt uansvarlig

Marthe Scharning Lund sier at vi allerede nå ser at det er store mangler i velferden i byen.

Hun nevner blant annet at eldre må vente 18 måneder på omsorgsbolig, at skolematen til 38.000 elever er fjernet, og at det er enorme behov for forebygging blant barn og unge.

– I den situasjonen er det totalt uansvarlig å tvinge gjennom et nærmest hellig løfte om å kutte eiendomsskatten, sier hun.

SKATT PÅ BOLIG: Eiendomsskatten er en evig kilde til diskusjon i Oslo. Foto: NTB

Når forsvinner skatten?

En fjerdedel av eiendomsskatten på bolig ble kuttet i budsjettet for inneværende år.

Hallstein Bjercke og Eirik Lae Solberg sier at målet fortsatt er å fjerne hele skatten på bolig i løpet av fireårsperioden.

– Det er veldig dyrt å bo i Oslo. Det er en usosial skatt som hverken utmåles på grunnlag av inntekt eller annen formue.

– Så er det for tidlig å si hvor mye og når, sier byrådslederen.

– Betyr at det ikke er sikkert dere greier å ta en fjerdedel hvert år?

– Det kommer vi tilbake til når vi legger fram budsjettene. Men det vi gjør på ulike områder, vil måtte tilpasses den økonomiske situasjonen, sier Eirik Lae Solberg.