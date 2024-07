22. desember 2023 ble 26 år gamle Fariddullah Rahmani knivstukket på bussen i Bærum.

14-åringen stakk han flere ganger i overkroppen etter at avdøde havnet i konflikt med gutten og vennene hans.

Nå er saken henlagt på grunn av siktedes alder.

Dette skjedde på bussen: Foto: Frederik Ringnes / NTB Det var på Sandvika stasjon at Rahmani gikk på bussen som en av de siste passasjerene. Han satt noen plasser foran siktede og kameratene hans, før de skal ha havnet i en konflikt, ifølge politiet. – I løpet av bussturen begynte han å filme og snakke sjenerende til siktedes kamerater, skriver de i pressemeldingen. Da bussen var i ferd med å passere Bærum sykehus, reiste siktede seg fra setet sitt og stakk Rahmani flere ganger med kniv i overkroppen. – Handlingen skjedde uten foranledning, skriver politiet. Siktede forlot deretter bussen. Til tross for omfattende medisinsk hjelp, ble Rahmani erklært død natt til lille julaften.

Ingen tvil om tilregnelighet

Siktede erkjente å ha knivstukket avdøde, og hevdet at han følte seg truet av Rahmani.

– Det er på det rene at hendelsesforløpet inne på bussen ikke var noen nødvergesituasjon, skriver politiet i en pressemelding.

I etterkant av drapet ble gutten som var 14 år på gjerningstidspunktet, plassert på en barnevernsinstitusjon. Der befinner han seg fortsatt.

Der er det gjennomført undersøkelser som ikke har gitt grunn til å tvile på guttens tilregnelighet.

– Handlingen skjedde helt uventet. Siktede var del av et belastet ungdomsmiljø i Sandvika, og forklarte at han bar kniv til vanlig for å kunne forsvare seg.

– Politiet ser svært alvorlig på dette og jobber kontinuerlig med å forhindre at det bæres kniv uten aktverdig grunn.

Farid (26) ble drept på bussen i Bærum. Foto: Privat

Guttens forsvarer: – Forventet Guttens forsvarer, Thor Bache-Wiig, sier til NRK at han ikke har noen kommentar til at saken når er henlagt. – Det er forventet, og grunnen til at det er forventet er at min klient var under femten år da han begikk denne handlingen. – Da kan han ikke straffes på grunn av minstealder på femten år for å kunne bli straffet for straffbare handlinger i Norge. Han bekrefter at klienten hans er ivaretatt av barnevernet, som er vanlig når barn under femten år gjør noe straffbart.

– Gjør sorgen ekstra tung

– Manglende ansvarliggjøring og straff av gjerningspersonen, samt fraværet av en avskrekkende effekt, gjør sorgen ekstra tung.

Det sier bistandsadvokaten for Rahmanis familie, Maral Houshmand, til NRK.

Hun sier at familien ber innstendig om at politi og myndigheter tar på større alvor at stadig flere unge bærer kniv.

– Det må settes inn nødvendige og tilstrekkelige tiltak for å forhindre at en slik tragisk hendelse skjer igjen.