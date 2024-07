Bussdrapet i Bærum henlagt grunnet siktedes alder

22. desember 2023 ble 26 år gamle Fariddullah Rahmani knivstukket på bussen i Bærum.

Den siktede 14-åringen stakk han flere ganger i overkroppen, og handlingen skal ifølge politiet ha skjedd uten foranledning.

Nå er saken henlagt på grunn av siktedes alder.

Siktede erkjente å ha knivstukket Rahmani, og hevdet at han følte seg truet av avdøde.

– Det er på det rene at hendelsesforløpet inne på bussen ikke var noen nødvergesituasjon, skriver politiet i en pressemelding.

I etterkant av drapet ble den siktede 14-åringen plassert på en barnevernsinstitusjon.

Der er det gjennomført undersøkelser som ikke har gitt grunn til å tvile på guttens tilregnelighet.

– Handlingen skjedde helt uventet. Siktede var del av et belastet ungdomsmiljø i Sandvika, og forklarte at han bar kniv til vanlig for å kunne forsvare seg.

– Politiet ser svært alvorlig på dette og jobber kontinuerlig med å forhindre at det bæres kniv uten aktverdig grunn.