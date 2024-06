Brannvesenet begynner å få kontroll på brannen, opplyser innsatsleder på stedet Odd Rusten

– Men vi tør fortsatt ikke si at de har full kontroll på stedet, så de vil drive slukkearbeid i lang tid fremover, sier Rusten.

Det er ikke meldt om savnede personer etter brannen.

– Tre personer skal ha fått i seg noe røyk, det er det eneste som er meldt av skader, sier operasjonsleder Bjarne Pedersen i Oslo-politiet.

Både politiet og brannvesenet har evakuert boliger i nærheten av brannen.

To rekkehus framstår totalskadd i en rekke på fire, opplyser innsatsleder Odd Rusten.

Brann på Holmlia natt til lørdag. Foto: TIPSER.NO

28 personer er evakuert

Innsatsleder Odd Rusten i Oslo-politiet forteller at 28 personer er evakuert fra boligene som brenner og nærliggende boliger.

– Nå jobber politiet med ledelse på stedet. Samtidig jobber vi med å sørge for at de evakuerte har et sted for natten. Det innebærer å høre med naboer i området, opplyste poitiet til NTB.

Brannvesenet melder at strømmen må tas i området, det er uvisst hvor mange bygg dette vil berøre, opplyser politiet klokka 02.48.

Flere hus er skadet i brannen. Foto: Adnan Ayanle / PSPresse

Hørte flammene

På vei hjem fra musikkfestivalen OverOslo fikk Christian Lund med seg brannen. Han stoppet og filmet, og var i ferd med å ringe brannvesenet da han hørte at de var på vei.

Det var ganske spesielt, sier han.

– Du kjente ikke varmen fra flammene, men du kjente at det var store flammer. Og så hører du knitringen, sier han til NRK natt til lørdag.

– Jeg hørte også at det smalt i noe som jeg tenker kanskje var bildekk eller noe sånt. Og så hører du fuglekvitring fra en sommernatt. Så det er ganske store kontraster, sier han.

Rykket ut med store stryker

Operasjonsleder Pedersen sier de klokka 01.50 fikk melding om at det var brann i en garasje.

Da brannvesenet kom fram, ble det meldt at det brant i en garasje og et tilstøtende boligbygg. Det er òg sagt at det er fare for spredning til tilstøtende bygg i nærheten.

Store styrker fra Oslo brann- og redningsetat er på plass på Holmlia. Foto: Adnan Ayanle / PSPresse

– Vi er framme med 14 brannbiler. Det brenner godt i tre rekkehus, og det er spredningsfare til flere bygninger, sier vaktkommandør Tim Angell hos Oslo brann- og redningsetat.

Dette er den andre store brannen på Holmlia innenfor ett døgn. Natt til fredag brant det kraftig i flere biler