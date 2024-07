Oslo mister ambulansebåten: – Klart jeg er noe bekymret

Saken oppsummert Oslo universitetssykehus (OUS) har avslått en forlengelse av avtalen om å bruke brannbåten som ambulansebåt.

Helsebyråd Saliba Andreas Korkunc uttrykker bekymring for at beredskapen på fjorden kan bli dårligere.

OUS mener det ikke lenger er behov for en ambulansebåt, da endrede opptaksområder gjør det mer hensiktsmessig å transportere pasienter med bil eller helikopter.

Brannbåten vil fortsatt være utstyrt med førstehjelpsutstyr og vil kunne yte helsehjelp ved behov, men vil ikke kunne brukes som tidligere.

OUS planlegger å bruke andre ressurser for å frakte pasienter til land, inkludert helikopter og samarbeid med Redningsselskapet, Røde Kors, brannvesenet og politiet.

Oslo kommune har bestemt seg for å bestille en ren brannbåt etter avslaget fra OUS. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.



– Vi har hatt et veldig godt samarbeid mellom kommunen og sykehuset. Vi bruker felles ressurser på en viktig bit av beredskapen i Oslo.

– Det er synd at Oslo universitetssykehus ikke ønsker å fortsette det samarbeidet, sier helsebyråd Saliba Andreas Korkunc (H).

«Redningen»

Han møter NRK ytterst på Vippetangen. Her ligger Oslos brannbåt «Redningen» til kai rett utenfor danskebåten.

Det er et steinkast unna Sentrum brannstasjon. Skjer det noe på fjorden eller på øyene, kan brannbåten rykke ut på under et minutt.

Siden den ble sjøsatt i 2008 har brannbåten også vært ambulansebåt. «Redningen» har fullt innredet sykelugar, omtrent som en vanlig ambulansebil.

AMBULANSEBÅT: Slik ser sykelugaren i brannbåten ut. Foto: Olav Juven / NRK

Oslo kommune og Oslo universitetssykehus (OUS) har hatt en avtale om at brannvesenet også utfører ambulanseoppdrag på sjøen.

Kjøper ny brannbåt

Nå er «Redningen» gammel og moden for utskiftning. Brann- og redningsetaten er i gang med å kjøpe ny båt.

Oslo kommune ville fortsette samarbeidet og kjøpe en kombinert brann- og sykebåt.

Derfor ba de sykehuset om å forlenge avtalen, og spleise på båten. En kombibåt er nemlig mye dyrere enn en ren brannbåt.

Men OUS takket nei.

I juni ba helsebyråd Korkunc og miljø- og samferdselsbyråd Marit Vea (V) sykehuset om å tenke seg om en ekstra gang.

De skriver at de vil ha en løsning «som legger til rette for at kommunens og samfunnets [...] ressurser kan brukes mest mulig effektivt til vårt felles beste».

SKAL BYTTES UT: Brannbåten Redningen fra 2008 synger på siste verset. Foto: Olav Juven / NRK

Ikke lenger behov

Men sykehuset fastholder at det ikke lenger trengs en ambulansebåt.

Klinikkleder Steinar Olsen ved prehospital klinikk forklarer at det henger sammen med endrede opptaksområder.

Da avtalen ble inngått hørte Nesodden til OUS. Brannbåten fraktet pasienter fra Nesodden og inn til byen.

Siden det er nesoddingene overført til Ahus i Lørenskog.

– Da er det mer hensiktsmessig å kjøre dem i bil, eventuelt fly dem i helikopter hvis det haster, sier Steinar Olsen til NRK.

Brannbåten raskest

Oslos brannsjef, Jon Myroldhaug, bekrefter at antall oppdrag har gått ned fra over 100 i året på det meste.

Men fortsatt rykker brannbåten ut som ambulanse rundt 35 ganger i året.

– Jeg tror nok vi jevnt over er raskest, i hvert fall over et år, sier Myroldhaug.

BRANNSJEF: Jon Myroldhaug er sjef i Brann- og redningsetaten i Oslo kommune. Foto: Olav Juven / NRK

Brannsjefen sier at de er forberedt på å yte helsehjelp også i framtida.

– Vi vil ha hjertestarter og en del førstehjelpsutstyr om bord, akkurat som i brannbilene.

– Men OUS kan ikke regne med å bruke oss sånn som før. Så får andre uttale seg om hva slags konsekvens det har, sier Jon Myroldhaug.

– Vil bli dårligere

Og spiller ballen over til helsebyråden:

– Brannbåten til Oslo kommune er tilgjengelig døgnet rundt og har veldig kort utrykningstid. Vi kommer selvfølgelig fortsatt til å hjelpe til ved akutte hendelser, men sykehuset kan altså ikke bruke båten som i dag, sier Saliba Korkunc.

– Betyr det at helseberedskapen i indre Oslofjord blir svekket?

– Jeg forventer at OUS gjør det de kan for at den ikke blir svekket. Men det er klart jeg er noe bekymret for helseberedskapen.

– Den vil bli dårligere enn tilfellet er i dag, sier Korkunc.

SYKELUGAR: Brannbåten er innredet omtrent som en ambulanse på land. Foto: Olav Juven / NRK

Bruker helikoptre

Steinar Olsen i OUS er ikke enig.

Han ønsker fortsatt samarbeid med brannvesenet for å sikre at helsepersonell kommer raskt ut.

– Samtidig vil vi bruke andre ressurser der pasienten trenger å bli fraktet til land.

Han understreker at befolkningen ikke skal være urolige for å ikke få hjelp når det haster.

– Ved behov for øyeblikkelig hjelp har vi to helikoptre på Lørenskog. Vi har et redningshelikopter, og vi har avtale med Redningsselskapet, Røde Kors og med brannvesenet og politiet rundt Oslofjorden.

– Det er en god beredskap i indre Oslofjord for hendelser, sier Steinar Olsen.

KLINIKKLEDER: Steinar Olsen er sjef for prehospital klinikk ved Oslo universitetssykehus. Foto: Hallgeir Braastad / NRK

Saliba Korkunc gjør det klart at Oslo kommune ikke tar flere runder med OUS, men bestiller en ren brannbåt.

– Det er synd, for vi trenger mer samarbeid mellom sykehus og kommune, ikke mindre. Her burde Oslo universitetssykehus kjent sin besøkelsestid, men vi tar til etterretning at vi til tross for gjentatte forsøk har fått nei, sier han.