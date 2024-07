Bøtelegger bilister som parkerer ved motorveien

Politiet er på plass ved rasteplassen langs motorveien mot Oslo lufthavn.

Mange parkerer der for å slippe å betale for parkering ved flyplassen, når de skal hente reisende.

Rasteplassen ble stengt av Statens vegvesen på fredag, men politiet har vært der flere ganger etterpå fordi bilister parkerer langs motorveien.

Nå melder politiet at de bøtelegger alle på stedet.

– Det her helt hinsides all fornuft å parkere på en høyhastighetsvei der andre bilister kommer i 100 km/t. Prisen på gebyret er 900 kr. Den andre prisen ved et uhell/påkjørsel kan ikke måles i penger, liv kan stå i fare», skriver politiet i en oppdatering på nettet.

Bildet er tatt på fredag.