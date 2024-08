Slakterbutikk i Oslo solgte bjørnekjøtt: – Det forsvant veldig fort

Saken oppsummert: Strøm-Larsen, en familieeid slaktebutikk i Oslo, solgte 50 kilo bjørnekjøtt på få dager.

Bjørnekjøttet kom fra en bjørn som hadde tatt sauer i Trøndelag og det var gitt fellingstillatelse på.

Salget av bjørnekjøttet vekket sterke reaksjoner og ble kritisert som "forkastelig" og "usmakelig" i kommentarfeltet på butikkens Facebook.

Dyrerettighetsorganisasjonen Noah, ledet av veterinær Siri Martinsen, mener det burde være forbudt å omsette kjøtt fra truede arter som bjørn.

Miljøpolitisk talsperson i SV, Lars Haltbrekken, støtter Strøm-Larsen og mener det er bra at kjøttet blir spist når bjørnen først er skutt.



Sjeldent kjøtt ble revet bort fra kjøttdisken til Strøm-Larsen.

– Det forsvant veldig fort, sier Jan Strøm-Larsen.

Han er daglig leder hos den familieeide kjøttbutikken Strøm-Larsen på Torshov i Oslo.

I forrige uke fikk de inn et produkt litt utenom det vanlige.

– Det var en bjørn som hadde tatt sauer i Trøndelag, som det var gitt fellingstillatelse på.

Leverandøren de vanligvis kjøper reinkjøtt fra hadde fått inn bjørnen. De lurte på om slakterbutikken var interessert.

50 kilo bjørnekjøtt ble lagt ut i kjøttdisken til Strøm-Larsen onsdag. Lørdag formiddag var det tomt.

MYE BRÅK: Daglig leder Jan Strøm-Larsen forteller at det var mange som reagerte på at slakterbutikken solgte bjørnekjøtt. Foto: Ingrid Uleberg / NRK

– M ye følelser

Støm-Larsen valgte å legge ut et innlegg på Facebook for å fortelle kundene at de hadde fått inn norsk bjørnekjøtt.

I kommentarfeltet skrev folk at salget var både «forkastelig» og «usmakelig».

– Det er jo mye følelser rundt dette her. Mer enn det vi tenkte, så vi fjernet innlegget, forteller Strøm-Larsen.

Brunbjørn er fredet i Norge, og arten er oppført som sterkt truet, ifølge Norsk institutt for bioøkonomi.

Likevel blir det gitt tillatelser til felling av bjørn. En av grunnene kan være at de tar livet av husdyr.

– B urde vært forbudt

Veterinær og leder i dyrerettighetsorganisasjon Noah, Siri Martinsen, er blant de som reagerer på at man kunne kjøpe norsk bjørnekjøtt hos Strøm-Larsen.

– Det burde vært forbudt å omsette kjøtt fra truede arter, slår Martinsen fast.

Hun mener at bjørnen aldri skulle blitt skutt. Noah har klagd på alle fellingstillatelser som er gitt for bjørn i sommer, forteller Martinsen.

– Den bjørnen skulle vært levende ute i skogen. Rovdyr tar livet av andre dyr. Det er slik naturen fungerer.

KRITISK: Leder og talsperson i dyrerettighetsorganisasjonen Siri Martinsen mener bjørnekjøttet ikke burde blitt solgt. Foto: Ingeborg Undheim / NRK

Veterinæren synes også at det er feil å selge bjørnekjøtt.

Å skape et marked for kjøtt fra truede arter, kan føre til at man tar livet av enda flere, ifølge Martinsen.

– Det burde være et minimumskrav at man ikke promoterer kjøtt fra truede arter.

– E t helsikes leven

En av de som støtter Strøm-Larsen er miljøpolitisk talsperson Lars Haltbrekken i SV.

– Vi kaster ikke flere titalls kilo kjøtt i en verden som sulter. Det mener jeg er rett og slett forkastelig.

Haltbrekken er ikke enig med Noah. Han forteller at når bjørnen først er død, så er det bra at kjøttet blir spist.

UENIG: Miljøpolitisk talsperson i SV, Lars Haltbrekken, gir sin fulle støtte til Strøm-Larsen og mener det ville vært feil å kaste kjøttet. Foto: Tale Hauso

Han har selv fått reaksjoner på å spise kjøtt fra freda dyr.

– Den gangen jeg var leder av Naturvernforbundet, ble det et helsikes leven av at jeg spiste bjørnekjøtt.

I likhet med slakterbutikken la Haltbrekken ut et bilde på Facebook. I kommentarfeltet kom det inn mange negative kommentarer.

– Jeg forsvarte det med at det kan godt være at denne bjørnen ikke burde vært skutt, men nå er den skutt, og da må vi også spise den opp.

Sjelden kost

Daglig leder Strøm-Larsen er ikke redd for at bjørnekjøttet de solgte vil føre til at det skytes mer bjørn i Norge.

– Det er vel 15 år siden sist gang vi fikk en norsk bjørn, tror jeg. Så det er ikke noe som skjer så ofte.

Gonzalo Chacana jobber som butikkslakter hos Strøm-Larsen.

Han forteller at kundene synes det var kult at de kunne kjøpe bjørnekjøtt i Oslo.

FORNØYD: Butikkslakter Gonzalo Chacana synes det er bra at bjørnekjøttet ikke ble kasta. Foto: Ingrid Uleberg / NRK

– Det er litt verre på sosiale medier. Det er alltid folk som har noe å si, og det skal de selvfølgelig få lov til, sier Chacana.

Han er en av dem som fikk smakt på bjørnekjøttet før det ble revet vekk fra kjøttdisken hos Strøm-Larsen.

– Bjørnen hadde et fint liv frem til den ble skutt. Det er jo bare fint at vi får den og kan selge den, istedenfor at den blir kastet.