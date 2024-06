– Litt før klokka halv to så fikk politiet svært mange nødtelefoner fra Haugerud. De første opplysningene gikk på at det brant i en bil, og at det hadde vært et kraftig smell, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand til NRK.

Etter hvert spredte brannen seg til en bil til. Politiets hovedhypotese er at brannen er påsatt.

Så langt er ingen pågrepet i saken.

Tolv bilbranner på to uker

Brannvesenet ba folk holde seg unna fordi det var både røyk og farlige stoffer i området i forbindelse med brannen.

Rett før klokka 02.00 opplyser politiet at brannene er slukket. Ingen mennesker ble skadet.

De to bilene er nå tauet inn, Og politiet opplyser at de har snakka med mange vitner og sikret opplysninger som de skal jobbe videre med.

Undersøkelser gjøres på de brente bilene på Haugerud i Oslo Foto: Adnan Ayanle

Til sammen har det vært 12 bilbranner i Oslo de siste to ukene.

12.juni var det fire bilbranner på Torshov i som også var påtent.

Noen dager før det ble en mann pågrepet for seks bilbranner på Kjelsås.

Mange ringte politiet

Mange tok kontakt med politiet på 112.

– Det starta egentlig med at det var meldt om et veldig høyt smell, forteller Thomas Broberg som er innsatsleder på stedet.

Det ble også beskrevet som en eksplosjon, noe som gjorde at nødetatene rykka ut med mange folk.

– Selv om dette også kunne stamme fra en bilbrann hadde vi alle hypotesene åpne da vi nærma oss stedet, sier Broberg.

Politiet på Haugerud natt til onsdsag Foto: Adnan Ayanle / PSP

Han sier det brant i en bil, og at brannen spredte seg til et annet kjøretøy. I tillegg har to biler fått vannskader.

Politiet har gjort tekniske undersøkelser på stedet.

Bilene stod på en parkeringsplass, det var fare for spredning til andre biler, men ikke boliger.