Bil i Oslofjorden – to personer hentet opp av badstubåt

Nødetatene er på Akershusstranda i forbindelse med at et bil har havnet i vannet.

Oslo-politiet fikk melding om hendelsen klokken 15.39.

– Det ble sagt ganske tidlig at det skulle befinne seg to personer i bilen. De to personene ble etter relativt kort tid tatt om bord i en badstubåt i nærheten, sier operasjonsleder Bjarne Pedersen.

Politiet vet foreløpig ikke hvorfor bilen havnet i vannet og den har sunket.

Brannvesenet har søkt rundt bilen. Det er ingenting som tyder på at det er andre personer i vannet, ifølge politiet.

–Hvordan går det med de to personene som ble hentet opp av vannet?

– Det fremstår for meg som at de er relativt uskadd utover å være kalde.