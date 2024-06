Politiet sier ulykken framstår alvorlig.

Det er foreløpig uvisst hvor mange personer som er involvert.

Hovedredningssentralen (HRS) opplyste i 14:50-tida at et redningshelikopter fra Rygge er på vei til båtkollisjonen. De vil ellers ikke kommentere saken, men viser til politiet.

Operasjonsleder Marita Aune i oslopolitiet sier det er en motorbåt og en seilbåt som har kollidert.

– Den ene båten, en seilbåt, har gått ned, opplyser operasjonsleder i Brann og redning Oslo, Rune Elstad.

Den andre båten, en motorbåt, har brannvesenet i 15-tiden taua inn til land. Elstad sier de foreløpig ikke har oversikt over hvor store skader det er på motorbåten.

– Dette er fortsatt en pågående hendelse, og politiet, HRS og redningsskøyte er på stedet og jobber.

Brannvesenet vet ikke om noen personer er hentet ut av noen av båtene eller fra vannet. De har ikke noen formening om hva årsaken til ulykken er.

Området for kollisjonen er nordøst for Langøya. Øya ligger mellom Holmestrand i Vestfold og Hurumlandet i Asker. Ulykkesområdet er i havområdet som ligger utenfor Hurumlandet, noe som er grunnen til at Oslo politidistrikt er kobla inn.

Operasjonsleder Aune melder i 15-tiden at alle etatene er ferdige på selve stedet ute i sjøen. De jobber nå ved mottakssenteret etter ulykken som er ved Tofte i Asker.